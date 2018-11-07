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    Анчелотти: «План «Наполи» состоял в том, чтобы не дать получать мяч Неймару и Ди Марии»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти остался доволен ничейным результатом матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».

    «Наш план на игру состоял в том, чтобы не дать получать мяч Неймару и Анхелю Ди Марии. В целом все получилось. Соперник много владел мячом, активно задействовал центральных защитников, но это нормально. Все могло сложиться для нас гораздо хуже.

    Я очень доволен, ведь по итогам этих двух встреч мы опережаем в таблице одну из лучших команд Европы.

    Болельщики подарили нам огромные эмоции. Нам нужна такая страсть, если мы хотим выйти за пределы наших возможностей. Для нас это огромная дополнительная мотивация», – сказал Анчелотти.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «ПСЖ» завершился со счетом 1:1. Итальянский клуб после четырех матчей идет на второй строчке в турнирной таблице группы С с 6 очками. На очко отстают французы, которые располагаются на одну строчку ниже.

    Источник: УЕФА

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    07.11.2018 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 7 ноября 2018, 11:39

      а у них в группе то веселуха)

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