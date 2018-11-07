Анчелотти: «План «Наполи» состоял в том, чтобы не дать получать мяч Неймару и Ди Марии»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти остался доволен ничейным результатом матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Наш план на игру состоял в том, чтобы не дать получать мяч Неймару и Анхелю Ди Марии. В целом все получилось. Соперник много владел мячом, активно задействовал центральных защитников, но это нормально. Все могло сложиться для нас гораздо хуже.

Я очень доволен, ведь по итогам этих двух встреч мы опережаем в таблице одну из лучших команд Европы.

Болельщики подарили нам огромные эмоции. Нам нужна такая страсть, если мы хотим выйти за пределы наших возможностей. Для нас это огромная дополнительная мотивация», – сказал Анчелотти.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «ПСЖ» завершился со счетом 1:1. Итальянский клуб после четырех матчей идет на второй строчке в турнирной таблице группы С с 6 очками. На очко отстают французы, которые располагаются на одну строчку ниже.