Фернандеш: «Локомотиву» нужно сосредоточиться на Лиге Европы»

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Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш после поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» заявил, что команде стоит сосредоточиться на выходе в Лигу Европы.
«Порту» снова забил нам быстрый гол. Мы знали, что они сильнее выглядят на своем поле.
К сожалению, «Локомотив» потерял все шансы на выход из группы. Но у нас есть следующий матч и шанс попасть в плей-офф Лиги Европы. Нужно сосредоточиться на этом», – считает Фернандеш.
Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» завершился со счетом 4:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Железнодорожники после четырех игр не набрали ни одного очка в турнире. Португальская команда лидирует в группе D с 10 очками.
«Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов. Антирекорд уже близко