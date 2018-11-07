Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фернандеш: «Локомотиву» нужно сосредоточиться на Лиге Европы»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш после поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» заявил, что команде стоит сосредоточиться на выходе в Лигу Европы.

    «Порту» снова забил нам быстрый гол. Мы знали, что они сильнее выглядят на своем поле.

    К сожалению, «Локомотив» потерял все шансы на выход из группы. Но у нас есть следующий матч и шанс попасть в плей-офф Лиги Европы. Нужно сосредоточиться на этом», – считает Фернандеш.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» завершился со счетом 4:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Железнодорожники после четырех игр не набрали ни одного очка в турнире. Португальская команда лидирует в группе D с 10 очками.

    «Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов. Антирекорд уже близко

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2018 10:14
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: -47

      andreyzkotov 7 ноября 2018, 15:04


      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://tok.pw/blodka

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 7 ноября 2018, 12:46

      То ли возраст берёт своё, то ли мысли о контракте не дают играть, то ли всё вместе, но Ману в последних играх очень много ошибается! Так и ещё проявляет не уважение к тренеру, который меняет его по делу! Частые потери мяча, обрезы, которые приводят к опасным контратакам на ворота Локомотива. И если в ЧР это ещё пока не сказывается на результате в силу уровня мастерства команд (тот же Енисей не смог довести эпизод до гола), то в ЛЧ Порту мгновенно наказал и воспользовался обрезом в исполнении Фернандеша. На мой взгляд, нужно сказать ему спасибо за чемпионский сезон и отпустить зимой в другой клуб.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 12:28

      Словами тут не поможешь Ману.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 7 ноября 2018, 11:51

      не попадете вы в ле полюбому

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 7 ноября 2018, 11:40

      Уходи Ману, ты уже исчерпал себя. Самый худший игрок матча ОДНОЗНАЧНО!!! Во многом благодаря тебя мы и проиграли Порто! Вообще сложилось впечатление, что ЛОКО играл 9 на 13! Эдер и Фернандеш ЯВНО играли за Порто!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 7 ноября 2018, 11:26

      В каком году?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 7 ноября 2018, 10:50

      В неё надо сначала попасть, дружище.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 ноября 2018, 10:36

      Сосредотачиваться и проявлять своё мастерство надо на футбольном поле. Достаточно, что "обзыпянились" в ЛЧ, так ещё и в ЛЕ этого не хватало...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 ноября 2018, 10:27

      Сараю Локо проиграет и все, погасли свечи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 7 ноября 2018, 10:23

      ВО ДУРЕНЬ))))) ПО ВОРОТАМ ПОПАДАЙТЕ ДЛЯ НАЧАЛО)))ПОТОМ МЕЧТАЙТЕ О ЛИГЕ ЕВРОПЫ))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 