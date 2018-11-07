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    Лига чемпионов. «Ювентус» сыграет с «Манчестер Юнайтед»

    В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, 7 ноября, в Турине состоится матч, в котором встретятся «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед». Начало в 23:00 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2018 22:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 7 ноября 2018, 22:53

      Эх!...помню еще состав начала 2000-х....Павел Недвед, вай! красавчик был, Эдгар Давидс бульдог...кто там ещё? Трезеге, Дель Пьеро.....короче бомба команда была...тогда футбол был интереснее, бизнеса, коммерции было меньше, романтики больше!

      1
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 7 ноября 2018, 16:23

      не думаю,что поединок выдастся боевым.обе команды и так выйдут далее из группы.потому,возможнее всего-ничья.

      1
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      Рейтинг: -47

      andreyzkotov 7 ноября 2018, 15:04

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно--- http://tok.pw/blodka

      -3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 12:24

      Ювентус уже вышел из группы и можно дать отдохнуть ведущим игрокам.

      3
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 7 ноября 2018, 11:51

      Матч тура

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      Рейтинг: +448

      Rainmaker > alex kidn 7 ноября 2018, 12:25

      Битва титанов :)

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      Рейтинг: +1364

      МВС 7 ноября 2018, 11:31

      Победа в этом матче гарантирует первое место в группе.эта задача вполне по силам команде,главная цель у которой в сезоне—победа в ЛЧ.

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