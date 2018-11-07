Лига чемпионов. «Ювентус» сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Эх!...помню еще состав начала 2000-х....Павел Недвед, вай! красавчик был, Эдгар Давидс бульдог...кто там ещё? Трезеге, Дель Пьеро.....короче бомба команда была...тогда футбол был интереснее, бизнеса, коммерции было меньше, романтики больше!
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, 7 ноября, в Турине состоится матч, в котором встретятся «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед». Начало в 23:00 по московскому времени, не пропустите!
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