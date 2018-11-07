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    Лига чемпионов. ЦСКА примет «Рому» в четвертом туре

    В среду, 7 ноября, в Москве на стадионе «Лужники» пройдет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся ЦСКА и «Рома».

    Итальянский клуб прибыл в столицу России в качестве лидера группы G, но у армейцев есть все шансы, чтобы лишить этого статуса гостей. Перед этой встречей у ЦСКА на счету лишь на два очка меньше.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Рома». Начало в 20:55 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2018 19:45
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 7 ноября 2018, 22:12

      Ммм....походу можно будет выспаться

      0
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 7 ноября 2018, 21:55

      Удачи коням !

      0
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 7 ноября 2018, 20:56

      Ну что поехали...Удачи нашим!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 7 ноября 2018, 20:54

      Удачи ЦСКА!!! Затоптать волков позорных!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 7 ноября 2018, 20:49

      Ну, давайте коняшки. Главное сегодня -НЕ ПРОИГРАТЬ, а если выиграете, то уважуха будет от всех болел!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 7 ноября 2018, 20:21

      удачи ЦСКА

      3
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      Рейтинг: +1375

      САНЁК17 7 ноября 2018, 20:19

      Я тоже буду болеть за ЦСКА

      3
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > САНЁК17 7 ноября 2018, 20:50

      и я

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 ноября 2018, 18:51

      Ну что коняки, раскатаем Рому по полю? Удачи!!!

      2
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик > батог 7 ноября 2018, 20:06

      Дай-то бы Бог нашей лошадке волка задрать, но "...это фантастика, сынок!"(с). Про "Реал" не надо. Он сейчас полумертвый. Про "Спартак" тем более.(((

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 ноября 2018, 15:38

      У коней есть шанс выиграть у Ромы...болеем за армейцев удачи ))

      4
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      Рейтинг: -47

      andreyzkotov 7 ноября 2018, 15:04

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