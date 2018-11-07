Лига чемпионов. ЦСКА примет «Рому» в четвертом туре

В среду, 7 ноября, в Москве на стадионе «Лужники» пройдет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся ЦСКА и «Рома».

Итальянский клуб прибыл в столицу России в качестве лидера группы G, но у армейцев есть все шансы, чтобы лишить этого статуса гостей. Перед этой встречей у ЦСКА на счету лишь на два очка меньше.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Рома». Начало в 20:55 по московскому времени, не пропустите!

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