Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Локомотив» поблагодарил болельщиков, добравшихся до Португалии

    Пресс-служба «Локомотива» поблагодарила болельщиков за поддержку команды в Португалии на матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожники проиграли «Порту» со счетом 1:4, лишившись шансов на продолжение борьбы за выход в плей-офф турнира.

    «Терпим поражение в Порту. Спасибо за поддержку всем, кто добрался до Португалии!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    «Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов. Антирекорд уже близко

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2018 06:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 ноября 2018, 08:38

      Лучше деньгами компенсируйте вашу благодарность...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 