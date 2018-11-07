«Локомотив» поблагодарил болельщиков, добравшихся до Португалии

Пресс-служба «Локомотива» поблагодарила болельщиков за поддержку команды в Португалии на матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожники проиграли «Порту» со счетом 1:4, лишившись шансов на продолжение борьбы за выход в плей-офф турнира.

«Терпим поражение в Порту. Спасибо за поддержку всем, кто добрался до Португалии!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

twit text — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 6 ноября 2018 г.

«Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов. Антирекорд уже близко