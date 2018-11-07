Тухель: «ПСЖ» показал, что готов к такого рода поединкам, как с «Наполи»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель остался доволен игрой своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» на выезде.

«Думаю, что моя команда провела хороший матч, по крайней мере, отдельные отрезки. Мы показали, что готовы к такого рода поединкам.

Во втором тайме нам пришлось тяжеловато, но это логично. Все-таки мы выигрывали, и соперник шел на большой риск, когда усиленно атаковал и пытался прижать нас к воротам. Во втором тайме нам нужно было смелее действовать в атаке», – считает Тухель.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «ПСЖ» завершился со счетом 1:1. Итальянский клуб после четырех матчей идет на второй строчке в турнирной таблице группы С с 6 очками. На очко отстают французы, которые располагаются на одну строчку ниже.