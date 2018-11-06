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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» пропустил два безответных гола от «Црвены Звезды»

    В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» встречался с «Црвеной Звездой». Британцы всухую проиграли. Дублем отметился Милан Павков.

    Сербы впервые победили на групповом этапе текущего розыгрыша, но все равно замыкают квартет.

    Лига чемпионов. Группа С. 4-й тур

    Црвена Звезда (Сербия) – Ливерпуль (Белград) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Павков, 22; 2:0 – Павков, 29.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2018 22:49
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 7 ноября 2018, 21:39

      типичный Ливер возвращается))рано еще скаузерам на нескольких фронтах одинаково хорошо выступать)))АПЛ хотя бы возьмите,а потом на лч смотрите))

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 10:19

      Ливерпуль осложнил для себя выход из группы.

      2
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      Рейтинг: +1307

      21082014 7 ноября 2018, 09:28

      Довольно позорное выступление.середина поля полностью проиграна,Лаллана—инородное тело в Команде,Салах по прежнему бледная тень себя в прошлом сезоне..где прессинг,где мысль?!сильно осложнена теперь задача выхода из группы.но Ливерпуль не ищет легких путей.

      3
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      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 7 ноября 2018, 06:35

      Ого!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 7 ноября 2018, 05:25

      Если Ливерпуль не выйдет из группы - будет заслуженно.

      -2
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      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 7 ноября 2018, 05:13

      Недооценка соперника была, вот и результат.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 7 ноября 2018, 00:58

      Салах по ходу блеснул в одном сезоне и на этом остановился....Пруха закончилась.

      2
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 7 ноября 2018, 00:14

      Ужас Ливерпуля! Решили сдать матч.

      2
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 6 ноября 2018, 22:58

      Да не показывает Ливер такой игры, которая у них была в прошлом сезоне, теперь убогого заядлого середняка и аутсайдера в чемпионате обыгрывают 1-0, хотя в прошлом сезоне рвали по трешке, а сербы красавцы

      4
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > Skull_Boy 6 ноября 2018, 23:06

      И даже по "семерешке")

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 ноября 2018, 22:56

      клопп,это что было ?!!

      6
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      Рейтинг: +502

      diemens74 > 84aivengo 6 ноября 2018, 23:02

      А это новая ставка на Звезду у того чинуши сыграла.

      1
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