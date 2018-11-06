Лига чемпионов. «Ливерпуль» пропустил два безответных гола от «Црвены Звезды»

типичный Ливер возвращается))рано еще скаузерам на нескольких фронтах одинаково хорошо выступать)))АПЛ хотя бы возьмите,а потом на лч смотрите))
В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» встречался с «Црвеной Звездой». Британцы всухую проиграли. Дублем отметился Милан Павков.
Сербы впервые победили на групповом этапе текущего розыгрыша, но все равно замыкают квартет.
Лига чемпионов. Группа С. 4-й тур
Црвена Звезда (Сербия) – Ливерпуль (Белград) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Павков, 22; 2:0 – Павков, 29.