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    Гончаренко: «Не скажу, что будем активны с первых минут матча с «Ромой». Нужно сыграть правильно»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как его команда планирует действовать в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы». Россияне не обещают активность с первых минут.

    «Если взять матч в Риме, мы хорошо провели первые полчаса. Хороший старт был и с «Реалом», а вот в Пльзене было не так хорошо. Не хватает стабильности и баланса. В чемпионате проводим хорошие матчи, но нам не хватает опыта.

    Не скажу, что будем активны завтра с первых минут. В первую очередь, важно сыграть правильно», – сказал белорус.

    Игра состоится в «Лужниках».

    Источник: Sport24

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    06.11.2018 20:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 7 ноября 2018, 11:10

      очень интересный матч будет , удачи Армейцам !!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Марфа Васильевна 7 ноября 2018, 10:20

      КОНЯМ УДАЧИ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 ноября 2018, 23:34

      Это Виктор Михайлович вводит соперника в заблуждение... Усыпляет бдительность! Пару мячей армейцы планируют забить до перерыва... :-)))

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 ноября 2018, 21:44

      Я так понял - 10 человек в защите, одиннадцатый в раме.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > prezent2017 6 ноября 2018, 22:53

      Так ты вообще без понятия.

      0
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