Гончаренко: «Не скажу, что будем активны с первых минут матча с «Ромой». Нужно сыграть правильно»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как его команда планирует действовать в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы». Россияне не обещают активность с первых минут.

«Если взять матч в Риме, мы хорошо провели первые полчаса. Хороший старт был и с «Реалом», а вот в Пльзене было не так хорошо. Не хватает стабильности и баланса. В чемпионате проводим хорошие матчи, но нам не хватает опыта.

Не скажу, что будем активны завтра с первых минут. В первую очередь, важно сыграть правильно», – сказал белорус.

Игра состоится в «Лужниках».