Переводчик Карреры: «За два часа в баре я услышал столько версий происходящего в «Спартаке», что голова опухла от теорий заговора»

Переводчик бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Артем Фетисов считает, что итальянский специалист не конфликтовал со своим помощником Раулем Рианчо.

Каррера был отправлен в отставку 22 октября после поражения от тульского «Арсенала» (2:3) в 11-м туре РПЛ. После его увольнения Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера.

– Многие фанаты уверены, что Рианчо подсидел Карреру?

– Приведу такой пример. После увольнения я смотрел один из матчей «Спартака» в баре. И услышал там за два часа столько версий происходящего в команде и клубе, что у меня просто голова опухла от теорий заговоров. И это всего лишь один бар, в котором от силы собралось 100 человек. Какой смысл кому-то что-то доказывать или объяснять, если люди уверены в своей правоте и считают свои доводы убедительными. Мне достаточно того, что я видел изнутри.

– Это правда, что большинство занятий с командой проводил именно Рианчо, а не Каррера?

– Да, но это обычная практика, насколько я могу судить о тренировочном процессе.

– У вас не складывалось ощущения, что Массимо потерял контакт с командой?

– Нет, подобных проблем я не замечал.

– Виноват ли Рианчо в том, что произошло с Каррерой?

– Я не могу рассуждать о сугубо футбольных моментах, потому что не являюсь тренером и мне никто ликбезов на эту тему не проводил. Равно как и оценивать действенность тактик, справедливость замен и оправданность высокого прессинга, так как не являюсь профессионалом в этом вопросе.

– Слухи о том, что отношения были натянутыми, соответствуют действительности?

– На мой взгляд, нет. Если у них возникали разногласия в футбольных вопросах, то происходили они за закрытыми дверями и я об этом ничего не слышал.

Когда Рауль спускался с трибуны к бровке, он помогал Массимо, обращал внимание игроков на те или иные моменты на той части поля, за которой итальянец не следил, делился с ним наблюдениями. Никаких противоречий или ссор я не замечал.