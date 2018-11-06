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    Переводчик Карреры: «За два часа в баре я услышал столько версий происходящего в «Спартаке», что голова опухла от теорий заговора»

    Переводчик бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Артем Фетисов считает, что итальянский специалист не конфликтовал со своим помощником Раулем Рианчо.

    Каррера был отправлен в отставку 22 октября после поражения от тульского «Арсенала» (2:3) в 11-м туре РПЛ. После его увольнения Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера.

    – Многие фанаты уверены, что Рианчо подсидел Карреру?

    – Приведу такой пример. После увольнения я смотрел один из матчей «Спартака» в баре. И услышал там за два часа столько версий происходящего в команде и клубе, что у меня просто голова опухла от теорий заговоров. И это всего лишь один бар, в котором от силы собралось 100 человек. Какой смысл кому-то что-то доказывать или объяснять, если люди уверены в своей правоте и считают свои доводы убедительными. Мне достаточно того, что я видел изнутри.

    – Это правда, что большинство занятий с командой проводил именно Рианчо, а не Каррера?

    – Да, но это обычная практика, насколько я могу судить о тренировочном процессе.

    – У вас не складывалось ощущения, что Массимо потерял контакт с командой?

    – Нет, подобных проблем я не замечал.

    – Виноват ли Рианчо в том, что произошло с Каррерой?

    – Я не могу рассуждать о сугубо футбольных моментах, потому что не являюсь тренером и мне никто ликбезов на эту тему не проводил. Равно как и оценивать действенность тактик, справедливость замен и оправданность высокого прессинга, так как не являюсь профессионалом в этом вопросе.

    – Слухи о том, что отношения были натянутыми, соответствуют действительности?

    – На мой взгляд, нет. Если у них возникали разногласия в футбольных вопросах, то происходили они за закрытыми дверями и я об этом ничего не слышал.

    Когда Рауль спускался с трибуны к бровке, он помогал Массимо, обращал внимание игроков на те или иные моменты на той части поля, за которой итальянец не следил, делился с ним наблюдениями. Никаких противоречий или ссор я не замечал.

    Источник: RT

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    06.11.2018 15:12
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    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 7 ноября 2018, 02:22

      В принципе абсолютно адеватные, нейтральные ответы.Ему здесь работать, тем более, что в футбольных делах он действительно не профессионал, а грязные дрязги, зная что Массимо человек культурный, вряд ли проходили на тренировках.Скорее всего за закрытыми дверями в Ромашке, в бане и на базе в Тарасовке.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7396

      Старикан 6 ноября 2018, 22:09

      Вот сижу и думаю: если Рианчо в основном тренировал Спартак, то развал команды на его совести? Так что ли? Тогда почему уволили только Карреру? ...хрень какая-то, однако...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 ноября 2018, 21:37

      Проворовались макаронники.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 20:23

      Никакого представления о конфликте это интервью не дало. Но кажется Фетисов что то недоговаривает.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 ноября 2018, 17:34

      Во-первых, у кого спрашивает о Каррере и Рианчо, откуда будет объективность;
      Во- вторых, обоих упаковать и бандеролями в Италию и Испанию. Вопрос уже
      решен с ними.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3886

      lordmrv > vladimir-7 6 ноября 2018, 17:51

      Владимир, вы то чего в чужую войну влезли. Всегда были же адекватом. Или на фоне Спартака забыли про свои клубные трудности? Со 2 октября и феноменальной победы над Реалом дела то тоже не ахти как идут. Просеры Локо, Тюмени, Роме, Краснодару. Мож и вашего тренера пора паковать в картофельный мешок и на родину? А?

      4
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > lordmrv 6 ноября 2018, 21:23

      Да не влез я в эту войну, она просто всем надоела и поэтому
      хотелось,чтобы о ней меньше говорили. Что касается наших
      клубных трудностях, то прекрасно помним и ведется в клубе
      продуктивная работа тренерского штаба во главе с В.Ганчаренко.
      Но на такую работу необходимо время, которое может составить
      год-полтора. Спасибо Вам за мою оценку в адекватности.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 6 ноября 2018, 17:29

      hahahha

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 ноября 2018, 17:21

      Если у них возникали разногласия в футбольных вопросах, то происходили они за закрытыми дверями и я об этом ничего не слышал.
      -----------------------------------------------------------------------------------
      Парню работать в России. Какой смысл рассказывать о кухне внутри? Это не его война.
      А расскажи он хоть что-нибудь и ведь на другую работу могут и не взять из-за "длинного языка".
      Не тех спрашиваете, господа журналисты.

      3
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 6 ноября 2018, 16:58

      Глушак на 200% прав, все остальные дебилы поймут это позднее, если дойдет!!!

      2
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      Рейтинг: +3886

      lordmrv > valdemar47 6 ноября 2018, 17:03

      Трудно понять что ты написал. Можно понять так:
      1. Ты дебил, но это понял раньше всех.
      2. Надеешься на пополнение своих рядов за счет понявших позднее.
      Так?

      7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > lordmrv 6 ноября 2018, 17:38

      ОН все четко изложил, но может быть дебилам действительно
      не понять.

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > valdemar47 6 ноября 2018, 18:00

      В чем его правда? Или в чем его позиция? В том, что им надоело напрягаться?

      3
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > Евгений Агеев 6 ноября 2018, 19:17

      НЕ спорь с дебилом. Себе дороже.

      1
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 6 ноября 2018, 16:44

      Какое-то жалкое оправдание.

      1
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 6 ноября 2018, 16:24

      В баре бедная головушка должна пухнуть не от теорий заговора, а от хорошего количества принятого на грудь вискаря за прекрасную работу,я так думаю...

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