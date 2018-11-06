Сегодня Гамшик может стать рекордсменом «Наполи» по числу проведенных матчей

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик может установить рекорд по количеству матчей за клуб. Футболист выступает за неаполитанцев 11 лет и сегодня вечером он может побить достижение 20-летней давности.

На данный момент на счету Гамшика и Джузеппе Брусколотти по 511 официальных игр за клуб. Если словак появится на поле во встрече четвертого тура Лиги чемпионов с «ПСЖ», он станет рекордсменом по числу проведенных за неаполитанцев матчей.

В прошлом сезоне Гамшик стал лучшим бомбардиром «Наполи» всех времен, превзойдя достижение Диего Марадоны.

Матч «Наполи» – «ПСЖ» состоится сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.