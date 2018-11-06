Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сегодня Гамшик может стать рекордсменом «Наполи» по числу проведенных матчей

    Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик может установить рекорд по количеству матчей за клуб. Футболист выступает за неаполитанцев 11 лет и сегодня вечером он может побить достижение 20-летней давности.

    На данный момент на счету Гамшика и Джузеппе Брусколотти по 511 официальных игр за клуб. Если словак появится на поле во встрече четвертого тура Лиги чемпионов с «ПСЖ», он станет рекордсменом по числу проведенных за неаполитанцев матчей.

    В прошлом сезоне Гамшик стал лучшим бомбардиром «Наполи» всех времен, превзойдя достижение Диего Марадоны.

    Матч «Наполи» – «ПСЖ» состоится сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2018 14:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 6 ноября 2018, 20:17

      Молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 6 ноября 2018, 14:43

      ...на замену выйдет...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 