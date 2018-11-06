«Арсенал»: «Кононов продолжает тренировать команду. Ничего не изменилось»

В «Арсенале» не стали комментировать новости о возможном уходе из клуба главного тренера Олега Кононова.

Вчера СМИ сообщили, что специалист написал заявление об уходе из тульского клуба и 12 ноября возглавит «Спартак».

«Арсенал» не собирается комментировать слухи относительно нашего главного тренера. Олег Георгиевич тренирует команду, подготовка к матчу с «Анжи» идет в плановом режиме. После игры с «Локомотивом» ничего не изменилось», – сказали в пресс-службе туляков.

После 13-ти туров «Арсенал» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 14 очков.