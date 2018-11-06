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    «Арсенал»: «Кононов продолжает тренировать команду. Ничего не изменилось»

    В «Арсенале» не стали комментировать новости о возможном уходе из клуба главного тренера Олега Кононова.

    Вчера СМИ сообщили, что специалист написал заявление об уходе из тульского клуба и 12 ноября возглавит «Спартак».

    «Арсенал» не собирается комментировать слухи относительно нашего главного тренера. Олег Георгиевич тренирует команду, подготовка к матчу с «Анжи» идет в плановом режиме. После игры с «Локомотивом» ничего не изменилось», – сказали в пресс-службе туляков.

    После 13-ти туров «Арсенал» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 14 очков.

    Источник: Sport24

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    06.11.2018 13:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 19:47

      Ну пусть тренирует и не заморачивается.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 ноября 2018, 18:14

      И пусть не меняется. Кононов пусть приходит, когда в клубе со всем разберутся.
      А сейчас - есть Клоун, есть Ромашка и есть Главнюки - полный набор для змеиного логова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 6 ноября 2018, 17:13

      Лям на счёт не упал еще

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 6 ноября 2018, 17:11

      И слава богу,
      Не пускать до нашего порогу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      valdemar47 6 ноября 2018, 16:51

      Глушак самый умный в спартаке!!! Супер!!! Он все делает правильно, а кто этого не понимает, тот ДЕБИЛ!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun 6 ноября 2018, 14:42

      Как будто на Кононове свет клином сошелся.

      1
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый > oyabun 6 ноября 2018, 18:03

      В Спартаке он сошёлся на Федунах. Кстати, они вернулись с праздников или наслаждаются вкусом тропических фруктов.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun > neim 6 ноября 2018, 19:52

      Есть такое понятие "узость мышления". Это когда человеку навязывается определенное мнение и он уже не может критически со стороны оценить ситуацию и взглянуть шире на проблему.Болельщикам навязали 4 фамилии тренеров которые могут тренировать Спартак, потом сузили выбор до Карпина с Кононовым, в итоге оставили только Кононова. Везде и все время вбивают в черепушку одну эту фамилию. Бинго! в мире больше не существует тренеров способных возглавить Спартак. Для кого нет вариантов? Для меня есть.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 ноября 2018, 14:15

      И мне это тоже уже наскучило...

      3
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 6 ноября 2018, 14:02

      Ну вот и вышла новая серия очередной "Санта Барбары"!!!А мы то уже заждались!!)))

      2
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