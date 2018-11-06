«Спорт-Экспресс»: Кононов написал заявление об уходе из «Арсенала». Он возглавит «Спартак»

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов написал заявление об уходе из клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист и члены его штаба перейдут в «Спартак», официальное назначение состоится в десятых числах ноября. Матч 14-го тура РПЛ против «Анжи» станет для Кононова последним во главе «Арсенала».

«Спартак» заплатит за переход тренера и штаба 500 тысяч евро.

Исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» станет Игорь Семшов.

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