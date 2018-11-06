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    «Спорт-Экспресс»: Кононов написал заявление об уходе из «Арсенала». Он возглавит «Спартак»

    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов написал заявление об уходе из клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    Специалист и члены его штаба перейдут в «Спартак», официальное назначение состоится в десятых числах ноября. Матч 14-го тура РПЛ против «Анжи» станет для Кононова последним во главе «Арсенала».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2018 00:32
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 17:40

      Пока в Спартаке его нет ,не о чем и говорить.

      2
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 6 ноября 2018, 16:03

      Сколько сообщений уже было о том, что он переходит в Спартак? С десяток, наверное... Писать об этом надо после подписания контракта и официального представления команде!

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      Рейтинг: +13

      саня 73 6 ноября 2018, 14:56

      В Спартаке весело...

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      Рейтинг: +53

      Законник 2017 6 ноября 2018, 14:19

      Кажется Кононов 13-й тренер за 15 лет мучений Федуна со Спартаком... Желаю только удачи Кононову, остальное не успеть, команда строится не один год, но Федун столько не даст никому, Федун не Романцев ((((

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 ноября 2018, 13:03

      написал заяву это ничего не значит ждём оф. заявления от руководства Спартака. Нынче пустых слов и дел очень много в нашей жизни.

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      Рейтинг: +481

      belrus21 6 ноября 2018, 12:24

      Тренер очень хороший, но мягкий... Съедят его в Спартаке... Удачи

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      Рейтинг: +5873

      maygli 6 ноября 2018, 12:21

      По мне так Бердыев был бы лучшим вариантом.
      И раньше и сейчас.

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      Рейтинг: +600

      polozovs 6 ноября 2018, 11:54


      если руководство клуба останется тем же, селекцию оставят такой же, игроки будут ходить жаловаться и строить козни, сливать матчи, а у тренера будут забирать ключевого игрока в последний день трансферной кампании- то ничего не изменится, даже если Венгер придет.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 6 ноября 2018, 11:12

      Если эта информация верна, то вариант с Кононовым лучше, чем оставлять клоуна Рианчо. Саламыч не пойдет, Карпин, при всех его сейчас успехах, кандидатура сомнительная для третьего пришествия в Спартак, любые тренеры со спартаковским прошлым еще не доросли до команды такого уровня, пусть учатся на "кошечках", тренеры из-за кордона у нас не уживаются.
      Поэтому русскоговорящий Кононов тут лидер. Игру он ставит толковую, близкую к спартаковскому стилю, если не будут ему мешать, добьется с командой хорошего результата. Говорят мягкий, это мы его таким видим. На сколько я знаю, с игроками он бывает достаточно жестким. Его минус, что он не может быть жестким, из-за своей интеллигентности, с руководством. С нашими людоедами ему будет нелегко.
      Как у него сложится в Спартаке, сказать трудно, время покажет, но то, что это грамотный и опытный тренер, факт. Тут не скажешь, что на безрыбье и рак рыба.
      Рак у нас сейчас заправляет, испанский.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 ноября 2018, 11:00

      Кононов тренер хороший. И даже подходит Спартаку. Но не сегодня. Сегодня его съедят. Вот если помощником Валуева приведёт, то может быть и получится тренировать смутьянов.)

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