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    «Интер» заработал 5,8 миллиона на продаже билетов на игру с «Барселоной». Это рекорд среди итальянских клубов

    Сегодня, 6 октября, «Интер» дома встретится с «Барселоной» матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

    На игру с каталонцами миланский клуб продал 73,5 тысячи билетов при 80-тысячной вместимости стадиона «Сан Сиро», заработав 5,8 миллиона евро. Это рекордная сумма в истории итальянского футбола, вырученная от реализации билетов.

    Прошлый рекорд был установлен «Ромой» – 5,2 миллиона евро выручки с продажи билетов на полуфинальный матч Лиги чемпионов-2017/18 с «Ливерпулем» (4:2).

    Встреча «Интер» – «Барселона» начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.11.2018 12:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 7 ноября 2018, 00:12

      норм там ценник, видимо... когда БАТЭ играл с Барселоной в 2011-ом, я за $3 ходил)

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 6 ноября 2018, 14:23

      уже ноябрь

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