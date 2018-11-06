«Интер» заработал 5,8 миллиона на продаже билетов на игру с «Барселоной». Это рекорд среди итальянских клубов

Сегодня, 6 октября, «Интер» дома встретится с «Барселоной» матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

На игру с каталонцами миланский клуб продал 73,5 тысячи билетов при 80-тысячной вместимости стадиона «Сан Сиро», заработав 5,8 миллиона евро. Это рекордная сумма в истории итальянского футбола, вырученная от реализации билетов.

Прошлый рекорд был установлен «Ромой» – 5,2 миллиона евро выручки с продажи билетов на полуфинальный матч Лиги чемпионов-2017/18 с «Ливерпулем» (4:2).

Встреча «Интер» – «Барселона» начнется в 23:00 по московскому времени.