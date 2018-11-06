Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Анчелотти: «Не знаю по какой схеме будет играть «ПСЖ», но матч будет очень тяжелым»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, за счет чего его команда может обыграть «ПСЖ» в предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мы хорошо подготовились к этому матчу. Все мы прекрасно знаем, что именно нам надо будет в нем сделать.

    В первом матче соперник использовал две схемы. Честно говоря, я не знаю, по какой схеме «ПСЖ» будет играть, но в любом случае это очень сильная команда, против которой будет очень тяжело.

    Не бывает хорошего времени, чтобы встречаться с грандами. Но то, как мы играли в первом матче, придает нам уверенности.

    Между нынешним «ПСЖ» и той командой, которую тренировал я, большая разница. Тогда команда только строилась, а сейчас этот процесс завершен. Когда я работал там, перед нами лишь ставилась цель стать одной из лучших команд в Европе, а сейчас «ПСЖ» уже достиг этого статуса.

    В первом матче мы действовали недостаточно уверенно в некоторых моментах, нам нужно было лучше играть в завершающей фазе. Нам по-прежнему нужно сделать нечто экстраординарное, чтобы выиграть у «ПСЖ», – заявил специалист.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «ПСЖ» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2018 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 