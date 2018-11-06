Анчелотти: «Не знаю по какой схеме будет играть «ПСЖ», но матч будет очень тяжелым»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, за счет чего его команда может обыграть «ПСЖ» в предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы хорошо подготовились к этому матчу. Все мы прекрасно знаем, что именно нам надо будет в нем сделать.

В первом матче соперник использовал две схемы. Честно говоря, я не знаю, по какой схеме «ПСЖ» будет играть, но в любом случае это очень сильная команда, против которой будет очень тяжело.

Не бывает хорошего времени, чтобы встречаться с грандами. Но то, как мы играли в первом матче, придает нам уверенности.

Между нынешним «ПСЖ» и той командой, которую тренировал я, большая разница. Тогда команда только строилась, а сейчас этот процесс завершен. Когда я работал там, перед нами лишь ставилась цель стать одной из лучших команд в Европе, а сейчас «ПСЖ» уже достиг этого статуса.

В первом матче мы действовали недостаточно уверенно в некоторых моментах, нам нужно было лучше играть в завершающей фазе. Нам по-прежнему нужно сделать нечто экстраординарное, чтобы выиграть у «ПСЖ», – заявил специалист.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «ПСЖ» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени.