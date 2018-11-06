Гризманн: «Бундеслига очень привлекательна. Возможно, я буду играть там»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн считает немецкую Бундеслигу одной из сильнейших лиг Европы.

«Возможно, я буду играть в этом чемпионате, но мне очень комфортно в «Атлетико». У нас прекрасный проект, с которым я связываю себя на 100%. Я хочу помогать клубу расти, а он помогает расти мне. Мы хотим написать историю.

В Германии очень атакующий чемпионат. «Боруссия» Дортмунд достаточно хорошо это показывает.

Я бы поставил Испанию на первое место – в 1/8 и четвертьфинале Лиги чемпионов всегда много испанских команд. А после нее – Бундеслига или АПЛ.

АПЛ более популярна, лидер по просмотрам среди всех чемпионатов, а Бундеслига слегка в тени. О ней меньше говорят, но пока есть таланты и хорошие команды, разница не так велика.

Бундеслига очень привлекательна, тут играют в атакующий футбол, забивают много голов, как мы уже убедились в Дортмунде», – сказал Гризманн.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Атлетико» завершился со счетом 4:0.