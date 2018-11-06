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    Гризманн: «Бундеслига очень привлекательна. Возможно, я буду играть там»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн считает немецкую Бундеслигу одной из сильнейших лиг Европы.

    «Возможно, я буду играть в этом чемпионате, но мне очень комфортно в «Атлетико». У нас прекрасный проект, с которым я связываю себя на 100%. Я хочу помогать клубу расти, а он помогает расти мне. Мы хотим написать историю.

    В Германии очень атакующий чемпионат. «Боруссия» Дортмунд достаточно хорошо это показывает.

    Я бы поставил Испанию на первое место – в 1/8 и четвертьфинале Лиги чемпионов всегда много испанских команд. А после нее – Бундеслига или АПЛ.

    АПЛ более популярна, лидер по просмотрам среди всех чемпионатов, а Бундеслига слегка в тени. О ней меньше говорят, но пока есть таланты и хорошие команды, разница не так велика.

    Бундеслига очень привлекательна, тут играют в атакующий футбол, забивают много голов, как мы уже убедились в Дортмунде», – сказал Гризманн.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Атлетико» завершился со счетом 4:0.

    Источник: Goal.com

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    06.11.2018 10:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 18:35

      А как же Примера ,Антуан?

      3
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      Рейтинг: +268

      Dos_Santos 6 ноября 2018, 11:53

      Сегодня дортмундцы в гости приедут, сразу с ними и езжай обратно.

      2
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