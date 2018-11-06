Сегодня суд рассмотрит дело о банкротстве «Амкара»

Во вторник, 6 ноября, арбитражный суд Пермского края начнет рассмотрение дела о признании банкротом футбольного клуба «Амкар». Заявление об этом поступило в арбитраж от президента клуба Геннадия Шилова 5 сентября.

После предоставления им дополнительных документов о деятельности клуба суд принял заявление о признании должника банкротом.

Размер долгов клуба составляет 540 миллионов рублей по различным оценкам. Кредитором является ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь», учредителями которого являются Пермский край (доля 78,6%) и город Пермь (21,4%).

«Амкар» в сезоне-2017/18 занял 13-е место в РФПЛ и в стыковых матчах обыграл представителя ФНЛ «Тамбов» (2:0, 1:0). Впоследствии пермский клуб не смог предоставить финансовые гарантии и лишился лицензии для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2018/19.