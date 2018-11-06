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    Сегодня суд рассмотрит дело о банкротстве «Амкара»

    Во вторник, 6 ноября, арбитражный суд Пермского края начнет рассмотрение дела о признании банкротом футбольного клуба «Амкар». Заявление об этом поступило в арбитраж от президента клуба Геннадия Шилова 5 сентября.

    После предоставления им дополнительных документов о деятельности клуба суд принял заявление о признании должника банкротом.

    Размер долгов клуба составляет 540 миллионов рублей по различным оценкам. Кредитором является ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь», учредителями которого являются Пермский край (доля 78,6%) и город Пермь (21,4%).

    «Амкар» в сезоне-2017/18 занял 13-е место в РФПЛ и в стыковых матчах обыграл представителя ФНЛ «Тамбов» (2:0, 1:0). Впоследствии пермский клуб не смог предоставить финансовые гарантии и лишился лицензии для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2018/19.

    Источник: «Р-Спорт»

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    06.11.2018 10:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 ноября 2018, 21:56

      Раньше банкротить надо было, чтобы распродать игроков и погасить задолженность. А сейчас и взять-то нечего!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 18:31

      Все отыгрались.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +199

      MOBI 6 ноября 2018, 12:53

      Да ладно((( Классная команда) помню Зенит у себя дома проиграл Амкару так болелы Питерские аплодировали им за игру после матча) вот такой Амкар очень жаль)

      2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 6 ноября 2018, 11:42

      Покойся с миром , родной Амкар , гори в аду товарищ Шилов !!

      5
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      Рейтинг: +37

      DimaPermRegi 6 ноября 2018, 11:39

      Пермскому краю нахрен спорт походу не нужен!жопа полная!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 ноября 2018, 10:20

      У этого края не будет футбольного рая...

      4
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