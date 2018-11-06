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    Консейсау: «Никогда не считал «Локомотив» слабой командой, но «Порту» будет играть от себя»

    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал, что не собирается подстраивать тактику своей команды под игру «Локомотива» в предстоящем матче Лиги чемпионов.

    «Не думаю о прошлых матчах, меня интересует лишь новый поединок, красивая и качественная игра. Не жду, что предстоящая встреча окажется сложнее или проще московской. Не знаю, что планирует тренер гостей. Я выполняю только свою работу.

    Никогда не считал «Локомотив» слабой командой. Соперник постарается показать лучшие качества. Мы играем от себя, специально не станем ничего изобретать. И точно не будем делать жизнь «Локомотива» проще», – сказал Консейсау.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: УЕФА

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    06.11.2018 09:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 6 ноября 2018, 14:54

      сегодня наш последний шанс на евровесну...

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