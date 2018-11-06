Консейсау: «Никогда не считал «Локомотив» слабой командой, но «Порту» будет играть от себя»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал, что не собирается подстраивать тактику своей команды под игру «Локомотива» в предстоящем матче Лиги чемпионов.

«Не думаю о прошлых матчах, меня интересует лишь новый поединок, красивая и качественная игра. Не жду, что предстоящая встреча окажется сложнее или проще московской. Не знаю, что планирует тренер гостей. Я выполняю только свою работу.

Никогда не считал «Локомотив» слабой командой. Соперник постарается показать лучшие качества. Мы играем от себя, специально не станем ничего изобретать. И точно не будем делать жизнь «Локомотива» проще», – сказал Консейсау.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.