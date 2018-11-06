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    Булыкин: «Игра с «Порту» – решающая для «Локомотива» в групповом турнире ЛЧ»

    Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин​ поделился мнением о предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

    «Очень важный матч с «Порту», нужно обязательно выигрывать и зарабатывать первые очки в Лиге чемпионов. Для нас это фактически решающая игра в групповом турнире, поэтому необходим положительный результат.

    Наша команда может играть на равных с любым соперником, но иногда просто не фартит. Тем не менее шансы есть и нужно биться до последнего», – считает Булыкин.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: «Известия»

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    06.11.2018 08:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 18:16

      Час истины настал.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 ноября 2018, 10:22

      От Порту получит и будет отличный финиш у Локомотива.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 ноября 2018, 09:09

      Стартовали в ЛЧ крайне неудачно, надо хоть финишировать достойно, набирая очки.

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