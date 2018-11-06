Булыкин: «Игра с «Порту» – решающая для «Локомотива» в групповом турнире ЛЧ»

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин​ поделился мнением о предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

«Очень важный матч с «Порту», нужно обязательно выигрывать и зарабатывать первые очки в Лиге чемпионов. Для нас это фактически решающая игра в групповом турнире, поэтому необходим положительный результат.

Наша команда может играть на равных с любым соперником, но иногда просто не фартит. Тем не менее шансы есть и нужно биться до последнего», – считает Булыкин.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.