Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Буффон – о матче с «Наполи»: «Прекрасная возможность вернуться в Италию и сыграть матч в ЛЧ»

    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рад вернуться в Италию, где его команда проведет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи».

    «Я хорошо знаю этот стадион, здесь очень тяжело выиграть. Атмосфера всегда просто отличная, ведь у местной команды прекрасные отношения с болельщиками.

    Для нас очень важно выйти и выиграть. Но это будет сложно.

    Для меня это прекрасная возможность вернуться в Италию и сыграть матч в Лиге чемпионов», – сказал Буффон.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «ПСЖ» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2018 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 6 ноября 2018, 08:44

      С учётом того, что Наполи бросает то в жар, то в холод, фаворит очевиден..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 