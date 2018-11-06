Буффон – о матче с «Наполи»: «Прекрасная возможность вернуться в Италию и сыграть матч в ЛЧ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рад вернуться в Италию, где его команда проведет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи».

«Я хорошо знаю этот стадион, здесь очень тяжело выиграть. Атмосфера всегда просто отличная, ведь у местной команды прекрасные отношения с болельщиками.

Для нас очень важно выйти и выиграть. Но это будет сложно.

Для меня это прекрасная возможность вернуться в Италию и сыграть матч в Лиге чемпионов», – сказал Буффон.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «ПСЖ» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени.