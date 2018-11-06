Пьянич верит в победу «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич верит, что его команда способна одержать победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Ювентус» является одной из команд, которая горит желанием выиграть Лигу чемпионов. У нас собран очень конкурентоспособный состав, способный побеждать в этом турнире. Я верю в эту команду», – заявил Пьянич.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 7 ноября, в 23:00 по московскому времени.