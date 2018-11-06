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    Пьянич верит в победу «Ювентуса» в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич верит, что его команда способна одержать победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Ювентус» является одной из команд, которая горит желанием выиграть Лигу чемпионов. У нас собран очень конкурентоспособный состав, способный побеждать в этом турнире. Я верю в эту команду», – заявил Пьянич.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 7 ноября, в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Sky Sports

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    06.11.2018 07:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 18:07

      Сейчас это возможно. Ювентус усилился.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 6 ноября 2018, 10:01

      Всё может быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 6 ноября 2018, 09:22

      Вполне возможно!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 ноября 2018, 09:04

      Если добьются успеха в ЛЧ, то у Рона это будет победа с третьей командой в которой он выступал.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 6 ноября 2018, 07:57

      Сейчас вполне возможно !

      1
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