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    Лига чемпионов. «Порту» примет «Локомотив»

    Во вторник, 6 ноября, в Португалии пройдет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Порту» и «Локомотив».

    К этому матчу команды подходят с разных позиций в турнирной таблице группы D: хозяева поля лидируют с семью очками, а российский клуб пока не набрал ни одного очка в текущем розыгрыше турнира.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Локомотив». Начало в 23:00 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2018 22:00
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 ноября 2018, 01:03

      пятое колесо...

      0
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      Рейтинг: +4951

      polt 6 ноября 2018, 23:06

      Чего Порту напрягаться, ворота открыты. 2-я минута-гол.

      0
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 6 ноября 2018, 22:30

      Локо набрал ход для чемпионата россии, а выходя против лига чемпионских команд у игроков ножки мандражуют

      0
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 6 ноября 2018, 22:27

      Полагаю, что Порту сегодня особо напрягаться не будет, поскольку турнирное положение позволяет это делать. Порту реально сильнее Локо, 3 очка возьмут и выход из группы обеспечен.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 18:01

      Когда то надо набирать очки.Удачи.

      3
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      Рейтинг: +722

      Urry 6 ноября 2018, 16:23

      Хорошей игры!

      0
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      Рейтинг: +246

      RLoko 6 ноября 2018, 11:35

      Локомотиву нужна удача.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 ноября 2018, 10:29

      Порту 3 очка нужнее чем Локомотиву и Порту их получит, а Локо досвидос и мимо ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 6 ноября 2018, 09:12

      "подходят с разных позиций в турнирной таблице группы D:" Сначала подумал, что такой тонкий рофл от автора....а потом присмотрелся, вроде нет. :) Удачи Локомотив в этом матче!!!! Желаю победы!

      0
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 6 ноября 2018, 09:05

      Без вариантов Порту

      2
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