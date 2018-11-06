Лига чемпионов. «Порту» примет «Локомотив»

Во вторник, 6 ноября, в Португалии пройдет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Порту» и «Локомотив».

К этому матчу команды подходят с разных позиций в турнирной таблице группы D: хозяева поля лидируют с семью очками, а российский клуб пока не набрал ни одного очка в текущем розыгрыше турнира.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Локомотив». Начало в 23:00 по московскому времени, не пропустите!

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