Симеоне: «Боруссия» – одна из лучших команд Европы прямо сейчас»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил силу соперника по четвертому туру группового этапа Лиги чемпионов.

«Боруссия» – одна из лучших команд Европы прямо сейчас, и именно поэтому они возглавляют Бундеслигу, идут без поражений на внутренней арене и в Лиге чемпионов.

Они показывают привлекательный футбол и, если продолжат играть на этом уровне, будут иметь прекрасные шансы на завоевание чемпионского титула в Германии», – считает Симеоне.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – «Боруссия» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени.