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    Симеоне: «Боруссия» – одна из лучших команд Европы прямо сейчас»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил силу соперника по четвертому туру группового этапа Лиги чемпионов.

    «Боруссия» – одна из лучших команд Европы прямо сейчас, и именно поэтому они возглавляют Бундеслигу, идут без поражений на внутренней арене и в Лиге чемпионов.

    Они показывают привлекательный футбол и, если продолжат играть на этом уровне, будут иметь прекрасные шансы на завоевание чемпионского титула в Германии», – считает Симеоне.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – «Боруссия» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    06.11.2018 06:34
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