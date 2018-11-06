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    Тренер «Порту»: «Статистика и сравнения с прошлым годом – неважны»

    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау не задумывается о прошлых матчах перед игрой четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

    «Статистика и сравнения с прошлым годом уже неважны. Мы должны сосредоточиться на игре, на сопернике и, главное, на самих себе.

    Всегда есть то, что можно улучшить. Мы стремимся к совершенству, но это сложная задача. В основе всего должна лежать организация игры в обороне.

    Мы очень требовательны в своей работе. Самое важное – серьезность, с которой мы работаем», – сказал тренер.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: УЕФА

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    06.11.2018 06:22
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