Тренер «Порту»: «Статистика и сравнения с прошлым годом – неважны»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау не задумывается о прошлых матчах перед игрой четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«Статистика и сравнения с прошлым годом уже неважны. Мы должны сосредоточиться на игре, на сопернике и, главное, на самих себе.

Всегда есть то, что можно улучшить. Мы стремимся к совершенству, но это сложная задача. В основе всего должна лежать организация игры в обороне.

Мы очень требовательны в своей работе. Самое важное – серьезность, с которой мы работаем», – сказал тренер.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.