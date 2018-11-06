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    Тренер «Анжи»: «Восьмого числа все разойдутся, и я даже не знаю, что дальше будет»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не уверен, что команда соберется снова после перерыва на игры сборных команд из-за проблем с финансированием.

    «Обратились за помощью, но нам отказали. Ну что делать нам? Наша задача – играть.

    Сейчас 8-го числа все разойдутся, и я даже не знаю, что дальше будет. Кто вернется, а кто – нет. С деньгами в команде беда», – сказал Адиев.

    Ранее сообщалось, что долги «Анжи» перед игроками и сотрудниками клуба достигли 300 миллионов рублей.

    Источник: «Чемпионат»

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    06.11.2018 06:04
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 17:56

      Сейчас трудно будет найти желающего покрыть эти долги.

      1
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 6 ноября 2018, 17:54

      Если на команде можно делать деньги (махинации), то её бандосы финансируют, если финансы контролируются, то нет. Из сорта футбол сделали бизнесом. И никакой ответственности - где Керимов!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 6 ноября 2018, 12:41

      Интересно, а с чего набралась такая сумма?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 6 ноября 2018, 10:42

      А работягу за горсть пшеницы посадят. Живем как в голодовку 31 года . Спасибо Вова и Дима . Удачи вам

      2
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      ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый > РМЗ 6 ноября 2018, 17:50

      Какую голодовку 31 года и где?

      -1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ > Алексей новый 6 ноября 2018, 21:00


      Голод в СССР
      Страна СССР
      Период 1932—1933
      Голод в СССР (1932—1933) — массовый голод, охвативший в 1932—1933 годах обширные территории СССР, входившие в состав Украинской ССР, Российской СФСР (включая Казахскую АССР, регионы Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири) и Белорусской ССР[1][2][3], и повлекший значительные человеческие жертвы (по разным оценкам, от двух до восьми миллионов человек).[источник не указан 183 дня]

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 6 ноября 2018, 10:41

      Законы в стране не работают для тех кто может много воровать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +95

      саня ле 6 ноября 2018, 08:54

      сделать команду народной .все любители футбола в Дагестане скинулись и нет проблемы.на референдум вопрос

      2
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 6 ноября 2018, 08:40

      Очередная, никому не нужная в плане финансирования, команда.

      2
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 6 ноября 2018, 08:40

      Очередная, никому не нужная в плане финансирования, команда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 6 ноября 2018, 08:36

      300 миллионов? - какой пустяк, подумал Сечин, - моя зарплата за 2 месяца!


      https://www.youtube.com/watch?v=MjNX9gWHXJU

      2
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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа > Sviro 6 ноября 2018, 10:45

      А моя за 10000 лет

      2
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      Рейтинг: +1710

      Sviro > Дядя Серёжа 6 ноября 2018, 12:39

      А что делать! Придётся пройти через эти 10 000 лет..... ;о))

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      Рейтинг: +258

      жеха87 6 ноября 2018, 07:32

      Жаль! В Каспийске стадион классный!

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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 > жеха87 6 ноября 2018, 08:28

      Нам бы ещё КС и Урал сохранить в РПЛ с новыми стадионами....хотя Урал вроде начал набирать,,,,,а то получится что все стадионы построенные к ЧМ будут в ФНЛ,,,

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