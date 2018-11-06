Тренер «Анжи»: «Восьмого числа все разойдутся, и я даже не знаю, что дальше будет»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не уверен, что команда соберется снова после перерыва на игры сборных команд из-за проблем с финансированием.

«Обратились за помощью, но нам отказали. Ну что делать нам? Наша задача – играть.

Сейчас 8-го числа все разойдутся, и я даже не знаю, что дальше будет. Кто вернется, а кто – нет. С деньгами в команде беда», – сказал Адиев.

Ранее сообщалось, что долги «Анжи» перед игроками и сотрудниками клуба достигли 300 миллионов рублей.