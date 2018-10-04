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  • Гендиректор «Анжи»: «Долги выросли до 300 миллионов, задержка по зарплате – до 4 месяцев»

Гендиректор «Анжи»: «Долги выросли до 300 миллионов, задержка по зарплате – до 4 месяцев»

4 октября 2018, 09:14
7

Финансовое состояние махачкалинского «Анжи» продолжает ухудшаться.

«К сожалению, положительных изменений в финансовом состоянии «Анжи» на сегодняшний день нет. Все то же самое, что и летом – стабильно плохо.

Общая задолженность клуба за счет невыплаченных зарплат увеличилась и составляет порядка 300 миллионов рублей.

Текущие расходы на перелеты и проживание из своего кармана покрывает президент «Анжи» Осман Кадиев.

Что касается задержек по зарплатам, то они доходят до четырех месяцев», – сказал генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов.

Ранее сообщалось, что в июле долги махачкалинцев составляли 250 миллионов рублей.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (7)
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1538634349
И они еще играют?! И как играют!
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САДЫЧОК
1538635767
.....спрашивается..ну и зачем не по спортивному принципу в РПЛ залезли ?
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Рубик Докоян
1538637821
Если дотянут до декабря, то будут банкротиться и сниматься с чемпионата. Надеяться не на кого и не на что...
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Jack24
1538642624
отмыли деньги, теперь клуб никому не нужен.
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zigbert
1538647374
Все то же самое что и летом ,но долги растут.
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portero
1538647850
мне вот любопытно руководство деньгу то осваивает, и себе деньгу вовремя берет , зарплату.
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RJM555
1538654554
врут........усыпляют соперников чтобы те подумали что не до футбола им сегодня а сами Зенит обувают.....умно придумано
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