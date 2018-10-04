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    Какой вы футболист?

    Гендиректор «Анжи»: «Долги выросли до 300 миллионов, задержка по зарплате – до 4 месяцев»

    Финансовое состояние махачкалинского «Анжи» продолжает ухудшаться.

    «К сожалению, положительных изменений в финансовом состоянии «Анжи» на сегодняшний день нет. Все то же самое, что и летом – стабильно плохо.

    Общая задолженность клуба за счет невыплаченных зарплат увеличилась и составляет порядка 300 миллионов рублей.

    Текущие расходы на перелеты и проживание из своего кармана покрывает президент «Анжи» Осман Кадиев.

    Что касается задержек по зарплатам, то они доходят до четырех месяцев», – сказал генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов.

    Ранее сообщалось, что в июле долги махачкалинцев составляли 250 миллионов рублей.

    Источник: Р-Спорт

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    04.10.2018 09:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +571

      RJM555 4 октября 2018, 15:02

      врут........усыпляют соперников чтобы те подумали что не до футбола им сегодня а сами Зенит обувают.....умно придумано

      0
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      Рейтинг: +67523

      portero 4 октября 2018, 13:10

      мне вот любопытно руководство деньгу то осваивает, и себе деньгу вовремя берет , зарплату.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 13:02

      Все то же самое что и летом ,но долги растут.

      3
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      Рейтинг: +862

      Jack24 4 октября 2018, 11:43

      отмыли деньги, теперь клуб никому не нужен.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 10:23

      Если дотянут до декабря, то будут банкротиться и сниматься с чемпионата. Надеяться не на кого и не на что...

      3
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 4 октября 2018, 09:49

      .....спрашивается..ну и зачем не по спортивному принципу в РПЛ залезли ?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 4 октября 2018, 09:25

      И они еще играют?! И как играют!

      -1
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