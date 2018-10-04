Гендиректор «Анжи»: «Долги выросли до 300 миллионов, задержка по зарплате – до 4 месяцев»

врут........усыпляют соперников чтобы те подумали что не до футбола им сегодня а сами Зенит обувают.....умно придумано
Финансовое состояние махачкалинского «Анжи» продолжает ухудшаться.
«К сожалению, положительных изменений в финансовом состоянии «Анжи» на сегодняшний день нет. Все то же самое, что и летом – стабильно плохо.
Общая задолженность клуба за счет невыплаченных зарплат увеличилась и составляет порядка 300 миллионов рублей.
Текущие расходы на перелеты и проживание из своего кармана покрывает президент «Анжи» Осман Кадиев.
Что касается задержек по зарплатам, то они доходят до четырех месяцев», – сказал генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов.
Ранее сообщалось, что в июле долги махачкалинцев составляли 250 миллионов рублей.