Гендиректор «Анжи»: «Долги выросли до 300 миллионов, задержка по зарплате – до 4 месяцев»

Финансовое состояние махачкалинского «Анжи» продолжает ухудшаться.

«К сожалению, положительных изменений в финансовом состоянии «Анжи» на сегодняшний день нет. Все то же самое, что и летом – стабильно плохо.

Общая задолженность клуба за счет невыплаченных зарплат увеличилась и составляет порядка 300 миллионов рублей.

Текущие расходы на перелеты и проживание из своего кармана покрывает президент «Анжи» Осман Кадиев.

Что касается задержек по зарплатам, то они доходят до четырех месяцев», – сказал генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов.

Ранее сообщалось, что в июле долги махачкалинцев составляли 250 миллионов рублей.