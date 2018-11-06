Ибрагимович: «Представьте, если бы я приехал в АПЛ на десять лет раньше. Это была бы другая история»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением об игре в «Манчестер Юнайтед». Он выступал за «МЮ» с 2016 по 2018 год.

«Я очень рад, что играл за «Юнайтед». Это был правильный клуб. Мы выигрывали, я делал, что делал, до тех пор пока не травмировался. Я превосходно провел время – отличные воспоминания. Я навсегда предан «Юнайтед».

Болельщики были великолепны. Куда бы я ни пошел, везде были красные майки. Это важный этап в моей карьере.

Вам повезло, что я не приехал туда на десять лет раньше. Потому что если я в 35 делал то, что делал, то представьте, что бы я мог делать в 25. Это была бы другая история.

Все говорили, что я приехал в инвалидном кресле. В итоге я усадил в это кресло всех тех людей, что говорили мне об этом. Это то, что я сделал», – сказал Ибрагимович.