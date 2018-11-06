Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ибрагимович: «Представьте, если бы я приехал в АПЛ на десять лет раньше. Это была бы другая история»

    Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением об игре в «Манчестер Юнайтед». Он выступал за «МЮ» с 2016 по 2018 год.

    «Я очень рад, что играл за «Юнайтед». Это был правильный клуб. Мы выигрывали, я делал, что делал, до тех пор пока не травмировался. Я превосходно провел время – отличные воспоминания. Я навсегда предан «Юнайтед».

    Болельщики были великолепны. Куда бы я ни пошел, везде были красные майки. Это важный этап в моей карьере.

    Вам повезло, что я не приехал туда на десять лет раньше. Потому что если я в 35 делал то, что делал, то представьте, что бы я мог делать в 25. Это была бы другая история.

    Все говорили, что я приехал в инвалидном кресле. В итоге я усадил в это кресло всех тех людей, что говорили мне об этом. Это то, что я сделал», – сказал Ибрагимович.

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2018 01:58
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +157

      ADD750 6 ноября 2018, 14:16

      Ибрагим сила.. я считаю его лучшим игроком в мире..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 6 ноября 2018, 09:12

      а теперь представьте что ибра стал тренером)) его команда будет попросту бояться проигрывать, у него все по стойке смирно ходить будут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 6 ноября 2018, 08:09

      если Ибрагим вернётся в МЮ,МОЛИТЕСЬ!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 