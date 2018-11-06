«Монако» отрицает нарушение финансового фейр-плэй

«Монако» выступил с официальным заявлением после публикации расследования Football Leaks. Авторы расследования утверждали, что владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев вкладывал средства в клуб в обход правил финансового фэйр-плей.

«Клуб отрицает, что обошел финансовый фейр-плэй через контракт с офшорной компанией. Европейские СМИ, в частности французские, опубликовали статьи, которые содержат ложную информацию и неточности», – говорится в заявлении.

Football Leaks: Рыболовлев инвестировал в «Монако» 140 миллионов в год в обход финансового фэйр-плей