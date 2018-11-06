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    «Монако» отрицает нарушение финансового фейр-плэй

    «Монако» выступил с официальным заявлением после публикации расследования Football Leaks. Авторы расследования утверждали, что владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев вкладывал средства в клуб в обход правил финансового фэйр-плей.

    «Клуб отрицает, что обошел финансовый фейр-плэй через контракт с офшорной компанией. Европейские СМИ, в частности французские, опубликовали статьи, которые содержат ложную информацию и неточности», – говорится в заявлении.

    Football Leaks: Рыболовлев инвестировал в «Монако» 140 миллионов в год в обход финансового фэйр-плей

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    06.11.2018 01:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 17:49

      Грязные делишки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 6 ноября 2018, 06:51

      Французов трясёт. Пару лет назад под каток попал ПСЖ. Сейчас Монако. А если вспомнить Бернара Тапи и его Марсель в средине 90-х прошлого века, то....
      Жуликоватая нация.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx 6 ноября 2018, 06:35

      Наше , как оно себе в Кремле называет , социальное государство собирается начать активную борьбу со злостными неплательщиками налогов-самозанитами. А почему оно не может, а может и не хочет посмотреть на финансы Рыболовлева, друга Путина Абрамовича и других достойных граждан вкладывающих кровью и потом заработанные деньги в спорт за рубежом.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 ноября 2018, 05:14

      покажите мне того, кто хоть раз в чём-то признался)))))))))))))))))))))))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 6 ноября 2018, 05:10

      А зрители отрицают присутствие игры!

      4
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