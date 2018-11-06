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    Ибрагимович: «Индивидуальные качества игроков АПЛ немного переоценены» 

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением об АПЛ. Игрок выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.

    «Люди говорили, чтобы я не ездил в Англию, что если я провалюсь там, то все всегда будут говорить, что я недостаточно хорош. Все были против этого.

    Угадаете что? Это мотивировало меня. Это дало мне адреналин.

    Мне понравилась АПЛ. К ней много внимания, хотя я думаю, что индивидуальные качества игроков немного переоценены, техническая сторона. Но ритм игры высокий. Даже если ты лучший и не может держать ритм, темп, ты не добьешься успеха», – сказал Ибрагимович.

    Источник: FourFourTwo

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    06.11.2018 01:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 7 ноября 2018, 20:06

      потому что АПЛ физически превосходит другие чемпы,грубее всех остальных,отсюда и страдает техническая часть,ибо могут ноги вырвать с корнями пока думать будешь или водится!А Ибра сам получил травму подпрыгнув на ровном месте без физического контакта))))молчал бы сссыкунишка...а не был бы таким,приехал в АПЛ гораздо раньше и показал бы чего умеешь!)

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      Рейтинг: +3754

      Yev 6 ноября 2018, 02:01

      Сказал самый переоцененный игрок в истории футбола.

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