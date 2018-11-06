Ибрагимович: «Индивидуальные качества игроков АПЛ немного переоценены» 

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением об АПЛ. Игрок выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.

«Люди говорили, чтобы я не ездил в Англию, что если я провалюсь там, то все всегда будут говорить, что я недостаточно хорош. Все были против этого.

Угадаете что? Это мотивировало меня. Это дало мне адреналин.

Мне понравилась АПЛ. К ней много внимания, хотя я думаю, что индивидуальные качества игроков немного переоценены, техническая сторона. Но ритм игры высокий. Даже если ты лучший и не может держать ритм, темп, ты не добьешься успеха», – сказал Ибрагимович.