РПЛ. «Анжи» обыграл «Енисей» и покинул зону вылета

«Анжи» обыграл «Енисей» в матче 13-го тура РПЛ со счетом 2:1. Дубль у форварда махачкалинцев Андреса Понсе.

«Анжи» набрал 13 очков и поднялся на 14-ю строчку в таблице, покинув зону вылета. «Енисей» с 6-ю очками идет последним.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Анжи (Махачкала) – Енисей (Красноярск) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Понсе (с пенальти), 35; 1:1 – Саркисов, 53; 2:1 – Понсе (с пенальти), 57.

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Рабиу (Кацаев, 23; Мохаммад, 90+1), Глебов, Чайковский, Понсе (Долгов, 87).

«Енисей»: Юрченко, Ятченко (Обрадович, 66), Кичин, Гасанов, Дугалич, Комков, Зотов, Фатуллаев, Огуде (Харитонов, 77), Кутьин, Саркисов (Комолов, 75).

Предупреждения: Удалый, 19; Чансельор, 65; Глебов, 79 – Комков, 35; Обрадович, 74; Зотов, 88; Юрченко, 90

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