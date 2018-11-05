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    РПЛ. «Анжи» обыграл «Енисей» и покинул зону вылета

    «Анжи» обыграл «Енисей» в матче 13-го тура РПЛ со счетом 2:1. Дубль у форварда махачкалинцев Андреса Понсе.

    «Анжи» набрал 13 очков и поднялся на 14-ю строчку в таблице, покинув зону вылета. «Енисей» с 6-ю очками идет последним.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Анжи (Махачкала) – Енисей (Красноярск) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Понсе (с пенальти), 35; 1:1 – Саркисов, 53; 2:1 – Понсе (с пенальти), 57.

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Рабиу (Кацаев, 23; Мохаммад, 90+1), Глебов, Чайковский, Понсе (Долгов, 87).

    «Енисей»: Юрченко, Ятченко (Обрадович, 66), Кичин, Гасанов, Дугалич, Комков, Зотов, Фатуллаев, Огуде (Харитонов, 77), Кутьин, Саркисов (Комолов, 75).

    Предупреждения: Удалый, 19; Чансельор, 65; Глебов, 79 – Комков, 35; Обрадович, 74; Зотов, 88; Юрченко, 90

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    05.11.2018 20:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 6 ноября 2018, 06:33

      Я не понял! Енисей ведь убрал причину всех бед из команды. Алейничев ведь был явно ниже уровня игроков команды и тянул команду на дно. И что, проиграли опять?
      Я иногда удивляюсь, как такие правители могут вести к победам команду!
      Болит зуб, ногу нафиг отрывают и ждут чуда...

      2
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      Рейтинг: +3141

      m40 5 ноября 2018, 21:04

      Жаль Енисей. Но если Анжи не обыгрывать, то им действительно не место в РПЛ. Понятно, что махачкалинцы не жилец в РПЛ, если не вылетят, так с таким финансовым состоянием сами снимутся. Ну а красноярцы составят им компанию

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > m40 5 ноября 2018, 21:19

      Напомни, сколько раз АНЖИ крупно проиграл?

      0
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      Рейтинг: +3141

      m40 > Makaweli 6 ноября 2018, 09:45

      Зачем придуриваться? Ты отлично понял о чем речь. Последняя команда не может обыграть предпоследнюю с огромными финансовыми проблемами. Как они вообще очки набирать собираются тогда? При этом Анжи карабкается как может, можно сказать, вопреки обстоятельствам. А Енисей в гордом одиночестве осел на дне.

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 5 ноября 2018, 21:00

      Енисею нужно собирать чемоданы.

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      Рейтинг: +185

      Edward52 5 ноября 2018, 20:58

      Анжи как всегда играет на нервах. стоит забить и начинают еле мячик катать. Но поздравляю.

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      Рейтинг: +966

      Харченко 5 ноября 2018, 20:55

      У "Енисея" это был, скорее всего, последний шанс сохранить интригу.

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