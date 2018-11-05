Матич: «Мак – это напоминание об атаке, которую я пережил в 12 лет, когда мою страну бомбили в 1999 году»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич объяснил причины, по которым он отказался надевать футболку с маком на матч 11-го тура АПЛ с «Борнутом» (2:1). По словам игрока, этот символ напомнил ему о бомбардировках его родной Сербии войсками НАТО в 1999 году.

«Я полностью признаю, почему люди носят маки, я полностью уважаю право каждого на это, и у меня есть полное сочувствие к любому, кто потерял близких из-за конфликта.

Однако для меня это лишь напоминание об атаке, которую я лично ощутил на себе, будучи юным, испуганным 12-летним мальчиком, живущим во Врело, поскольку моя страна была опустошена бомбардировкой Сербии в 1999 году. Несмотря на то, что я делал это ранее, поразмыслив, теперь я не чувствую, что для меня будет правильно носить мак на моей футболке.

Я не хочу подрывать мак как символ гордости в Великобритании или оскорблять кого-либо, однако мы все являемся продуктом нашего собственного воспитания, и это личный выбор по изложенным причинам.

Надеюсь, теперь, когда я объяснил причины, все понимают. И я могу сконцентрироваться на том, чтобы помочь команде в предстоящих играх», – написал Матич в инстаграме.