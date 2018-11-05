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    Матич: «Мак – это напоминание об атаке, которую я пережил в 12 лет, когда мою страну бомбили в 1999 году»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич объяснил причины, по которым он отказался надевать футболку с маком на матч 11-го тура АПЛ с «Борнутом» (2:1). По словам игрока, этот символ напомнил ему о бомбардировках его родной Сербии войсками НАТО в 1999 году.

    «Я полностью признаю, почему люди носят маки, я полностью уважаю право каждого на это, и у меня есть полное сочувствие к любому, кто потерял близких из-за конфликта.

    Однако для меня это лишь напоминание об атаке, которую я лично ощутил на себе, будучи юным, испуганным 12-летним мальчиком, живущим во Врело, поскольку моя страна была опустошена бомбардировкой Сербии в 1999 году. Несмотря на то, что я делал это ранее, поразмыслив, теперь я не чувствую, что для меня будет правильно носить мак на моей футболке.

    Я не хочу подрывать мак как символ гордости в Великобритании или оскорблять кого-либо, однако мы все являемся продуктом нашего собственного воспитания, и это личный выбор по изложенным причинам.

    Надеюсь, теперь, когда я объяснил причины, все понимают. И я могу сконцентрироваться на том, чтобы помочь команде в предстоящих играх», – написал Матич в инстаграме.

    Источник: Инстаграм Неманьи Матича

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    05.11.2018 18:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 5 ноября 2018, 22:44

      Косово - это Сербия !!!

      0
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 5 ноября 2018, 20:50

      РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 5 ноября 2018, 20:32

      Респект Матичу. Любил его как игрок а теперь еще больше зауважал

      6
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 ноября 2018, 19:40

      Просто хреновые ассоциации с маковым полем,остальное п@здо-СМИ!)

      -1
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      Рейтинг: +5930

      Павелий 5 ноября 2018, 19:00

      Всё правильно сделал. Есть такой документальный фильм "Зачто?". В одно слово. Рекомендую всем солдатам и руководителям НАТО смотреть каждый день перед сном. Может после нескольких ночных кошмаров одумаются.

      9
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      Рейтинг: +3120

      erma > Павелий 5 ноября 2018, 19:25

      Зачет!

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Павелий 5 ноября 2018, 20:11

      У них не может быть таких сновидений. Только если что приснится,что интенданты не завезли пипифакс.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5930

      Павелий > Павелий 5 ноября 2018, 20:18

      Верное название "Зашто" (2014 г.). Хотя фильм "Зачто" имеет аналогичный сюжет и действующих лиц.

      0
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