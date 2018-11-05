Матич отказался надевать футболку с маком на матч с «Борнмутом» из-за бомбежек НАТО Югославии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманя Матич отказался выходить на матч 11-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:1) в футболке с изображением мака.

Накануне игры серб поинтересовался о значении этого символа. Узнав, что это дань памяти всем погибшим британским солдатам, в том числе тем, кто потерял жизни в миссиях НАТО, футболист отказался прикреплять мак к своей форме.

Матич бросил цветок на пол и заявил: «Вы бомбили мою страну, и я ни за что не надену это. Если потребуется, я готов покинуть клуб и Англию немедленно».

Примечательно, что ранее Матич уже выходил на поле с прикрепленным к форме маком. В «Манчестер Юнайтед» сообщили, что в это раз Матич отказался от символа по личным причинам.

По традиции в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Австралии красный мак – символ памяти жертв Первой мировой войны.