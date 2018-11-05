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    Матич отказался надевать футболку с маком на матч с «Борнмутом» из-за бомбежек НАТО Югославии

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманя Матич отказался выходить на матч 11-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:1) в футболке с изображением мака.

    Накануне игры серб поинтересовался о значении этого символа. Узнав, что это дань памяти всем погибшим британским солдатам, в том числе тем, кто потерял жизни в миссиях НАТО, футболист отказался прикреплять мак к своей форме.

    Матич бросил цветок на пол и заявил: «Вы бомбили мою страну, и я ни за что не надену это. Если потребуется, я готов покинуть клуб и Англию немедленно».

    Примечательно, что ранее Матич уже выходил на поле с прикрепленным к форме маком. В «Манчестер Юнайтед» сообщили, что в это раз Матич отказался от символа по личным причинам.

    По традиции в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Австралии красный мак – символ памяти жертв Первой мировой войны.

    Источник: Telegraf.rs

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    05.11.2018 17:50
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 5 ноября 2018, 21:44

      Мужик!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +263

      Джавел. 5 ноября 2018, 21:02

      Пусть в Россию переезжает, она никогда и никого не бомбила...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 5 ноября 2018, 20:36

      Браво. Молодчага

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 ноября 2018, 19:59

      Да тут похоже одни натовцы сидят, русских единицы.

      Натовцы поддерживают Матича, что он пофыркал демонстративно, но послушно пошёл отрабатывать свой кусок хлеба на потеху английской публике.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 5 ноября 2018, 19:40

      уних жопа у же как мак раздолбаная все мало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Рамир Невский 5 ноября 2018, 19:31

      Уважуха игроку! Силен бродяга!

      5
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Рамир Невский 5 ноября 2018, 19:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ага, в лужу пердеть мастер!

      -5
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 ноября 2018, 18:33

      Однако всёравно вышел играть на потеху публике и развлекать англичан своей игрой несмотря на свою принципиальность!
      Да и кстати получать зарплату у англичан ему принципы тоже не мешают.

      За что вы его уважаете, комментаторы?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 > Обер-КанцлерЪ 5 ноября 2018, 19:42

      в лужу пернул и все....

      -3
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Обер-КанцлерЪ 5 ноября 2018, 19:57

      За что минусы, кто может объяснить?
      НАТОвцы минусят чтоли?

      -1
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      Рейтинг: +571

      levon_man > Обер-КанцлерЪ 5 ноября 2018, 20:37

      Многие играют в НАТО, но мало кто так поступает

      0
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      ...
      Рейтинг: +1186

      Argon > Обер-КанцлерЪ 5 ноября 2018, 20:45

      ты не поймешь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Argon 5 ноября 2018, 21:31

      Сайт скатился в сраное говно, одебиливание аудитории завершилось похоже.

      У разумного человека не осталось ни одного единомышленника, только толпы долбоящеров.

      Удачного копошения в этом говне, минусаторы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1426

      VSt > Обер-КанцлерЪ 6 ноября 2018, 17:23

      Минусуют, видимо, за то, что слишком радикально вопрос ставишь. Матич - не Христос. Он поступок совершил, и молодец. А идти в своей принципиальности до конца мало кто готов. Его соплеменники-политики вона как НАТОвцам зады вылизывают. Хорошо хоть кто-то, из тех кто помнит бомбежки, публично реагируют.
      Поставил тебе "+". Но не будем требовать от матича большего. И за этот демарш ему спасибо, этот шаг тоже мужества требовал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 5 ноября 2018, 18:31

      Красавец,очень рад что он играет за МЮ!!!

      4
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 ноября 2018, 18:27

      А какой нибудь хохол с удовольствием надел бы

      3
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      Рейтинг: +310

      iluha1907 > alex kidn 5 ноября 2018, 18:32

      О, любитель политических шоу по зомбоящику вычислен

      -2
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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > alex kidn 5 ноября 2018, 18:47

      А почему надел бы? На Украине уже несколько лет все руководство страны и часть жителей маки надевают.

      4
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 5 ноября 2018, 18:12

      МУЖИК!!! Косово - это Сербия

      10
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