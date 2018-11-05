Трабукки: «Жаль, что Рианчо с составом так не угадал, как с прогнозом погоды»

Футбольный агент Марко Трабукки ответил на сообщение комментатора Нобеля Арустамяна после игры 13-го тура РПЛ «Спартак» – «Урал» (1:2).

На послематчевой пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера москвичей Рауль Рианчо сказал: «Однако каждый раз после дождя выходит солнце. И завтра тоже выйдет солнце. И мы продолжим работать».

«А Рианчо-то не обманул. Солнце действительно вышло!» – написал Арустамян в твиттере. «Жаль, что он с составом так не угадал, как с прогнозом о погоде», – написал под постом комментатора Трабукки.

«Спартак» проиграл четвертый домашний матч в РПЛ подряд. После 13-ти туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков.