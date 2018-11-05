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    Трабукки: «Жаль, что Рианчо с составом так не угадал, как с прогнозом погоды»

    Футбольный агент Марко Трабукки ответил на сообщение комментатора Нобеля Арустамяна после игры 13-го тура РПЛ «Спартак»«Урал» (1:2).

    На послематчевой пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера москвичей Рауль Рианчо сказал: «Однако каждый раз после дождя выходит солнце. И завтра тоже выйдет солнце. И мы продолжим работать».

    «А Рианчо-то не обманул. Солнце действительно вышло!» – написал Арустамян в твиттере. «Жаль, что он с составом так не угадал, как с прогнозом о погоде», – написал под постом комментатора Трабукки.

    «Спартак» проиграл четвертый домашний матч в РПЛ подряд. После 13-ти туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков.

    Источник: Твиттер Нобеля Арустамяна

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    05.11.2018 16:30
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 ноября 2018, 19:50

      Зато как Массимо критиковал.Орёл.
      Правда что то сдуваться начал.
      Наверно к дождю.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 19:13

      Теперь все видят что это за тренер.

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 5 ноября 2018, 18:45

      У Спартака не должно быть оправданий по Трабукки , типа не попал тренерский штаб с составом. С любым составом,и при любой погоде спартаковцы должны играть только на победу.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 5 ноября 2018, 18:19

      Что-то этот Рианчо начинает очень сильно раздражать...

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 ноября 2018, 17:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шестое место, это законное место свинарника.

      -4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vladimir-7 5 ноября 2018, 19:46

      Конь бы помолчал, сидят в говне и еще смеются над другими...

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Persona_non_Grata 5 ноября 2018, 20:37

      У нас каждый год проблемы, а вы только столкнулись с одной
      и ту решить не можете, даже ваша секта в растерянности.

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 5 ноября 2018, 16:56

      Что не тренер ,а всё одно и тоже каждый попадает пальцем в небо когда состав на игру ставят.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 ноября 2018, 16:36

      Это уже тролинг 80 уровня.
      Может Рианчо сменить профессию и стать метеорологом ?

      5
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