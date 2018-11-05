Черчесов: «Спартак» со мной не связывался. Туда надо приходить, чтобы делать команду, которая будет выигрывать еврокубки»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прояснил ситуацию с его возможным назначением в «Спартак».

Ранее сообщалось, что 55-летний специалист входит в число кандидатов, которые могут возглавить московский клуб.

«Если говорить только по делу, то ситуация здесь следующая. Первое: со мной никто из руководителей «Спартака» ни разу не связывался. Второе: мои непосредственные руководители со мной на эту тему не разговаривали. Значит, либо с ними никто не связывался, либо связывался, но получил отказ.

И третье, самое главное: в «Спартак» надо приходить, чтобы делать команду, которая будет выигрывать еврокубки. Все, баста. Только с этой мыслью», – сказал Черчесов.