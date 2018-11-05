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    Черчесов: «Спартак» со мной не связывался. Туда надо приходить, чтобы делать команду, которая будет выигрывать еврокубки»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прояснил ситуацию с его возможным назначением в «Спартак».

    Ранее сообщалось, что 55-летний специалист входит в число кандидатов, которые могут возглавить московский клуб.

    «Если говорить только по делу, то ситуация здесь следующая. Первое: со мной никто из руководителей «Спартака» ни разу не связывался. Второе: мои непосредственные руководители со мной на эту тему не разговаривали. Значит, либо с ними никто не связывался, либо связывался, но получил отказ.

    И третье, самое главное: в «Спартак» надо приходить, чтобы делать команду, которая будет выигрывать еврокубки. Все, баста. Только с этой мыслью», – сказал Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.11.2018 15:26
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 6 ноября 2018, 09:55

      Нельзя в Спартак приходить с мыслью выигрывать еврокубки. "Внутренний" ФФП барина жестче чем в УЕФА. Ему нужна самоокупаемость и чтобы по бейсболке не наваляли за излишние успехи. Так что с такой мыслью в Спартак может приходить только суицидник.

      -1
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 5 ноября 2018, 18:15

      Если он придёт, то как минимум половину команды разгонит!

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 ноября 2018, 18:10

      С.Черчесов не перейдет в Спартак и его РФС не отпустит, но если это случится, то
      только после 2020г. Так, что Спартаку нужно искать временщика на пару лет,
      если, конечно, ставка на Черчеса.

      0
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      Рейтинг: +209

      Горький565 5 ноября 2018, 18:07

      Черчесов уже был, оставьте его в покое.

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 5 ноября 2018, 17:25

      Кто бы,что ни говорил, а Черчесова сейчас в Спартак не мешало бы. Он порядок навел бы. Упрямый, как вол, авторитетов в команде, кроме его самого у него не существует, никого не слушает, ни прессу, ни всяких ветеранов, да и руководство может поставить на место, благо он уже не тот, необстрелянный воробей, когда был первый раз в Спартаке. Это то, что Спартаку надо, у него рот не откроешь против. Так было и в Амкаре, так было и в Динамо, да и сборную вытащил не обращая внимания на все вопли и гадости в свой адрес.
      Только на вряд ли он пойдет в Спартак от сборной.

      4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 ноября 2018, 17:18

      Полностью согласен с формулировкой - выигрывать еврокубки! Я так понимаю, он не перейдёт в Спартак, пока руководсто не выполнит его требований, чтобы решать амбициозные задачи.

      3
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 5 ноября 2018, 16:42

      Правильная постановка вопроса.

      2
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      Рейтинг: +380

      Гуус 5 ноября 2018, 16:41

      Спартаку кстати нужен тренер как черчесов, а именно тренер Тиран. который мог бы со всеми игроками которые е**ут мозги (глушаков, ещенко) поговорить и отправить куда подальше...
      Кононов про которого сейчас все так говорят это не тот вариант. кононов интелегент и после 1 неудачи его сразу обосрут, я думаю ему это не надо..
      У карпина у второго кандидата другая ситуация он только из гов* стал в люди выходить, лично я считаю чито Валера должен быть следующим тренером сборной!

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 16:36

      Сейчас это не реально.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 ноября 2018, 16:29

      все верно сказал. ждем.

      2
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