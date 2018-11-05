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    Ледяхов: «Мне стыдно за наш российский футбол. То, что творилось в матче с «Тамбовом», – полный беспредел»

    Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов прокомментировал работу судей в матче 20-го тура ФНЛ с «Тамбовом» (0:2).

    Матч обслуживал Павел Шадыханов. Арбитр показал футболистам калининградской команды шесть жeлтых и одну красную карточку, а на последней минуте назначил пенальти в ворота «Балтики».

    «Мне вообще стыдно за наш российский футбол. То, что я сегодня увидел, я просто… Я много видел чего. Но то, что сегодня творилось, честно вам скажу, ну это беспредел полностью. Беспредел.

    У меня добавить нечего. Спасибо», – сказал Ледяхов.

    После 20-ти туров «Балтика» занимает 17 место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 19 очков.

    Источник: ФК «Балтика»

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    05.11.2018 12:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +271

      Марк Аврелий! 14 ноября 2018, 21:30

      Ледяхов вполне мог процитировать Р. Кадырова : "«Судья продажная… козел он!»

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 5 ноября 2018, 15:02

      Ледяхов тот еще спец. Помню его работу в Шиннике.

      0
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 5 ноября 2018, 13:39

      Ну очень субъективное мнение.

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 5 ноября 2018, 13:07

      А по игре

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 5 ноября 2018, 12:45

      А что в игре было?

      1
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      Рейтинг: +76

      прабабушка_краба > Parham 5 ноября 2018, 13:16

      да хз чего он так, видимо из-за количества карточек. а так, по ощущениям, Тамбов раскатывал Балтику. забили на 2 минуте после углового, раза 3 в перекладины, штанги попадали. 2 раза мяч попадал в руку игрокам Балтики в своей штрафной в начале и в конце матча. первый раз судья промолчал, второй свистнул и пенальти

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