Ледяхов: «Мне стыдно за наш российский футбол. То, что творилось в матче с «Тамбовом», – полный беспредел»

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов прокомментировал работу судей в матче 20-го тура ФНЛ с «Тамбовом» (0:2).

Матч обслуживал Павел Шадыханов. Арбитр показал футболистам калининградской команды шесть жeлтых и одну красную карточку, а на последней минуте назначил пенальти в ворота «Балтики».

«Мне вообще стыдно за наш российский футбол. То, что я сегодня увидел, я просто… Я много видел чего. Но то, что сегодня творилось, честно вам скажу, ну это беспредел полностью. Беспредел.

У меня добавить нечего. Спасибо», – сказал Ледяхов.

После 20-ти туров «Балтика» занимает 17 место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 19 очков.