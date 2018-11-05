Гацкан: «Хотелось большего – выиграть, но получилось тоже хорошо»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал, что его команда рассчитывала на победу в выездном матче 13-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ростов» завершился со счетом 2:2.

– Хотелось большего — выиграть. Получилось тоже хорошо: ничья на выезде.

– «Ростов» сразу пошел в атаку. Была ли задача забить быстрый гол?

– Нет, мы просто играли как всегда. Когда есть возможность – атакуем. Когда не успеваем, то садимся в оборону.

– Активный прессинг применялся, чтобы лишить «Краснодар» возможности владеть мячом?

– Да, это была одной из задач. Чем соперник меньше с мячом, тем лучше для нас.

– Есть удовлетворение от результата, если отталкиваться от реалий?

– Конечно, жаль. Мы всегда играем на победу, но конкретно сегодня ничего страшного не случилось. Будем работать дальше.