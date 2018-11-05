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    Гацкан: «Хотелось большего – выиграть, но получилось тоже хорошо»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал, что его команда рассчитывала на победу в выездном матче 13-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ростов» завершился со счетом 2:2.

    – Хотелось большего — выиграть. Получилось тоже хорошо: ничья на выезде.

    – «Ростов» сразу пошел в атаку. Была ли задача забить быстрый гол?

    – Нет, мы просто играли как всегда. Когда есть возможность – атакуем. Когда не успеваем, то садимся в оборону.

    – Активный прессинг применялся, чтобы лишить «Краснодар» возможности владеть мячом?

    – Да, это была одной из задач. Чем соперник меньше с мячом, тем лучше для нас.

    – Есть удовлетворение от результата, если отталкиваться от реалий?

    – Конечно, жаль. Мы всегда играем на победу, но конкретно сегодня ничего страшного не случилось. Будем работать дальше.

    Источник: Rusfootball

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    05.11.2018 09:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 6 ноября 2018, 00:07

      Видно было желание победить..
      Но игра была хороша и ничья справедлива..

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 5 ноября 2018, 14:00

      Отличная была игра , по больше бы такого футбола в РПЛ !

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