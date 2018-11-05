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    Кузяев: «Зенит» сам усложнил себе жизнь в матче с «Ахматом»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев считает заслуженной победу в игре с «Ахматом», которая накануне прошла в Санкт-Петербурге.

    Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ахмат» завершился со счетом 1:0.

    – Выиграли на классе или все же немного благодаря везению?

    — Мы добились заслуженной победы, хоть и было непросто. Первый тайм неплохой, можно записать себе в актив. Во втором сбавили обороты, сами усложнили себе жизнь.

    — Насколько сложно было в концовке в меньшинстве?

    — Было очень сложно, «Ахмат» давил в концовке, в некоторых моментах нам повезло.

    — Не считая пенальти, у «Зенита» было не так много моментов. За счет чего «Ахмату» удавалось сдерживать вас?

    — «Ахмат» действовал вторым номером, от обороны, было сложно взломать такую насыщенную защиту. Все-таки в первом тайме еще пара моментов у нас была, Дзюба выходил один на один. Нужно создавать больше моментов, будем над этим работать.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.11.2018 08:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 15:17

      Победы идут ,а это всегда придает уверенность.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 5 ноября 2018, 13:35

      без валидола ни как не получается пока с победой!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +881

      sined1951 5 ноября 2018, 12:53

      Зенит в этом розыгрыше наверное наконец-то станет чемпионом. Они сейчас стали играть как Локо в прошлом сезоне. Игра так себе, хоть со скрипом, но побеждают. Похоже, Фортуна повернулась к ним лицом.

      -1
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      Рейтинг: +47

      Slepoy71 5 ноября 2018, 12:25

      Над реализацией работайте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 5 ноября 2018, 10:27

      Главное победа

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 ноября 2018, 09:46

      Да ладно, Далер. В концовке Зенит имел 3 возможности забить. Надо было просто бить в угол ворот.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 ноября 2018, 09:33

      Как бы научиться уже облегчать себе жизнь на футбольном поле. А там и по жизни будет легче. У некоторых есть время об этом подумать...

      3
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