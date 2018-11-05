Кузяев: «Зенит» сам усложнил себе жизнь в матче с «Ахматом»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев считает заслуженной победу в игре с «Ахматом», которая накануне прошла в Санкт-Петербурге.

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ахмат» завершился со счетом 1:0.

– Выиграли на классе или все же немного благодаря везению?

— Мы добились заслуженной победы, хоть и было непросто. Первый тайм неплохой, можно записать себе в актив. Во втором сбавили обороты, сами усложнили себе жизнь.

— Насколько сложно было в концовке в меньшинстве?

— Было очень сложно, «Ахмат» давил в концовке, в некоторых моментах нам повезло.

— Не считая пенальти, у «Зенита» было не так много моментов. За счет чего «Ахмату» удавалось сдерживать вас?

— «Ахмат» действовал вторым номером, от обороны, было сложно взломать такую насыщенную защиту. Все-таки в первом тайме еще пара моментов у нас была, Дзюба выходил один на один. Нужно создавать больше моментов, будем над этим работать.