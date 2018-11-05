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    Гвардиола: «Стерлинг становится игроком-победителем»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардолиа поделился мнением об игре форварда Рахима Стерлинга.

    «Когда он получал мяч раньше, он его боялся. Он искал, кому можно отдать мяч. Он не пытался его удержать, а искал партнеров.

    Мы поговорили об этом на тренировке, я сказал ему попробовать забивать – неважно промахнется ли он. Нужно быть агрессивным.

    Сейчас он становится игроком-победителем. Важно не забывать, что ему 23 года. Если у него в голове есть мысль стать лучше и не довольствоваться тем, где он сейчас, то он сможет достичь чего хочет», – сказал Гвардиола.

    «Манчестер Сити» с 29-ю очками занимает первую строчку.

    Источник: Sky Sports

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    05.11.2018 01:25
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