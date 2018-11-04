Промес ни разу не пробил в створ ворот в этом сезоне Примеры. Он сыграл в восеми матчах 

«Севилья» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» в матче 11-го тура Примеры (0:0).

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес появился на поле в стартовом составе и провел всю игру, но не отметился результативными действиями. Голландец ни разу не пробил в створ ворот в этом сезоне Примеры, он сыграл в восьми матчах турнира.

Opta Sports (специализируется на статистике в футболе) считает Промеса нападающим. Согласно информации этого ресурса, Промес – единственный форвард в Примере, который сыграл в восьми и более матчах и ни разу не пробил в створ ворот.

«Севилья» занимает вторую строчку в таблице.