Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Промес ни разу не пробил в створ ворот в этом сезоне Примеры. Он сыграл в восеми матчах 

    «Севилья» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» в матче 11-го тура Примеры (0:0).

    Полузащитник «Севильи» Квинси Промес появился на поле в стартовом составе и провел всю игру, но не отметился результативными действиями. Голландец ни разу не пробил в створ ворот в этом сезоне Примеры, он сыграл в восьми матчах турнира.

    Opta Sports (специализируется на статистике в футболе) считает Промеса нападающим. Согласно информации этого ресурса, Промес – единственный форвард в Примере, который сыграл в восьми и более матчах и ни разу не пробил в створ ворот.

    «Севилья» занимает вторую строчку в таблице.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2018 23:58
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      Bumble 5 ноября 2018, 16:17

      в восеми промеси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 14:34

      Трудно даются Промесу эти первые матчи. Может еще разыграется?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -546

      massaboss 5 ноября 2018, 13:14

      Забавная обстановка на сайте. Видно опарыши вчера так нажрались гнилого мяса, что сегодня ни одного нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 ноября 2018, 09:48

      Не зря в свинарнике стажировался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 ноября 2018, 08:39

      От добра добра не ищут. Свой тренер, своя команда , это не дежурные штампы. Ушедшие лидеры своих команд Промес и Головин играть в Европу, ощутили это на себе. Поэтому "эксперты", когда говорят, что они переросли РПЛ им надо расти, прогрессировать и ехать играть в Европу, лучше пусть пьют валерьянку и тренируются на кошечках...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 5 ноября 2018, 04:50

      профи блин,все хотят в европе заиграть,платили в спартаке так играй до пенсии,выше хрен зарплату халявную где увидишь,флаг вам в спину играйте,чем дальше тем ниже будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 5 ноября 2018, 03:15

      Промес не может без Спартака...Спартак не может без Промеса...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 5 ноября 2018, 02:23

      Не фига не Халк или Вагнер. Сапогов)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4803

      Стикс1905 5 ноября 2018, 01:57

      В восеми))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      whitecoal 5 ноября 2018, 00:56

      Это ответ тем, кто считал, что Промес наше всё! Это наше всё нихера не играл последнее время, как и вся команда! Без упорной работы, вкалыванием на тренировках и самоотдачи в игре нихера ничего нет будет! Расслабился парень, а в Испании надо бегать и пахать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 