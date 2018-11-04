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    Фанаты «Спартака» оскорбляли Рианчо перед матчем с «Уралом»

    Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес и.о. главного тренера команды Рауля Рианчо перед матчем 13-го тура РПЛ против «Урала» (0:1, первый тайм).

    «Рауль Рианчо – puta española [испанская шлюха – исп.]», – скандировали болельщики.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Твиттер Максима Алланазарова

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    04.11.2018 19:46
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +261

      salexeich 4 ноября 2018, 22:25

      Зря он сказал, что останется в Спартаке только на 6 месяцев. После сегодняшнего поражения не быть ему больше тренером. Теперь поставят исполняющим обязанности помощника Рианчо. Потом заместителя помощника и т.д. Дело идёт благодаря руководству к закату Спартака. А жаль, хорошая была команда.

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      Рейтинг: +678

      Пастырь 4 ноября 2018, 21:29

      Может Каррера и не самый сильный тренер, но он сумел сплотить команду, которая стала чемпионом. После назначения Рианчо не видно ни игры ни единой команды. Сегодня все были сами по себе. Не было команды. Все тот же вопрос - зачем снимать тренера если нет другого.

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      Рейтинг: +257

      vikrub 4 ноября 2018, 21:19

      Спартаку необходимо менять не дерево о новые корни (ОГП "Ромашка"), которые мешают старым (Старостинским, Бесковским, Романцевским). которые и есть СПАРТАК. А новые это дерьмо и иждевенцы на дереве Спартака.

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      Рейтинг: +10666

      ivany4 4 ноября 2018, 21:18

      Испанец не понимает, что со стороны виднее все промахи.
      А подсказать ему никто не захотел.
      Зря он стал корчить из себя тренера и выставлять свое Я. Сначала покажи что умеешь, а потом язык распускай. Хотел встречи с болельщиками, - они высказали свое отношение к тебе.

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      Рейтинг: +257

      vikrub > ivany4 4 ноября 2018, 21:22

      Да ему сейчас труднее всего. Он первое лицо для гнева болельщиков, а Глушков и его шушара за спиной у Рианчо. Как всегда говно всплывает не сразу.

      0
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      Рейтинг: +67857

      portero 4 ноября 2018, 20:58

      задачу на игру выполнили , поматерили своих, получили результат за своё поведение.

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      Рейтинг: +12623

      Вомбат > portero 4 ноября 2018, 21:04

      А какое им дело за результат? Они потусоваться приходят, поорать, повыпендриваться. А результат нужен во-первых Федуну (но он человек глупый) и обычным болельщикам Спартака, не фанатам (но они народ тихий).

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      Рейтинг: +975

      Mr Green 4 ноября 2018, 20:52

      ну а чего ещё ожидать? меньше языком надо чесать.

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      Рейтинг: +2382

      kazak161 4 ноября 2018, 20:36

      Оскорбление своих удел слабых,Карреру уже не вернуть,нельзя так делать при всем уважению к Спартаку!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > kazak161 4 ноября 2018, 20:55

      Каких своих??? Когда это Рианчо стал своим??????

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      Рейтинг: +257

      vikrub > kazak161 4 ноября 2018, 21:31

      Да это нормальная реакция на игру и на результат. Ты пришёл на игру, ты получил впечатление, ты на него отреагировал. Спартак надо уважать за ИГРУ. И не обязательно за победу, но обязательно за ИГРУ. У Спартака нет ИГРЫ. И болельщики правы. У каждого из нас есть проблемы в жизни. И не малая часть этих проблем - финансовая. А у игроков Спартака нет этой немалой части проблем. Так почему они не радуют нас своей игрой свободной от проблем? Потому, что у них нет проблем,а следовательно у них интересов фанатов команды.

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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 4 ноября 2018, 20:34

      а почему они на него так?

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Olanare99 4 ноября 2018, 20:55

      За его длинный язык.

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > Olanare99 4 ноября 2018, 21:55

      Из за Глушака

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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 4 ноября 2018, 20:33

      Смотрите на "Открытие Арена" римейк бессмертного произведения М. Сервантеса - "г** Дон Федун и Санчо Рианча"!

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      Рейтинг: +3560

      aaaaahhhh 4 ноября 2018, 20:25

      дебилы а не фанаты. Надо в тренеры Димку Парфенова.

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