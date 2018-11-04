Фанаты «Спартака» оскорбляли Рианчо перед матчем с «Уралом»

Зря он сказал, что останется в Спартаке только на 6 месяцев. После сегодняшнего поражения не быть ему больше тренером. Теперь поставят исполняющим обязанности помощника Рианчо. Потом заместителя помощника и т.д. Дело идёт благодаря руководству к закату Спартака. А жаль, хорошая была команда.
Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес и.о. главного тренера команды Рауля Рианчо перед матчем 13-го тура РПЛ против «Урала» (0:1, первый тайм).
«Рауль Рианчо – puta española [испанская шлюха – исп.]», – скандировали болельщики.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) 4 ноября 2018 г.