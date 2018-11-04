Фанаты «Спартака» оскорбляли Рианчо перед матчем с «Уралом»

Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес и.о. главного тренера команды Рауля Рианчо перед матчем 13-го тура РПЛ против «Урала» (0:1, первый тайм).

«Рауль Рианчо – puta española [испанская шлюха – исп.]», – скандировали болельщики.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.