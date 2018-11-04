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    Бундеслига. «Боруссия» М разгромила «Фортуну» и обошла «Баварию» в таблице

    «Боруссия» М обыграла «Фортуну» в матче 10-го тура Бундеслиги со счетом 3:0. Дубль оформил полузащитник Торган Азар.

    «Боруссия» набрала 20 очков и поднялась на вторую строчку в таблице. «Бавария» с тем же количеством очков опустилась на третье место. «Фортуна» с 5-ю очками идет на 17-й строчке.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур

    Боруссия – Фортуна – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Азар (с пенальти), 48; 2:0 – Хофманн, 67; 3:0 – Азар, 82.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2018 19:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 11 ноября 2018, 07:29

      Надеюсь, что бывшая команда Фавра- Гладбах будет составлять конкуренцию Дортмунду и Мюниху в течении всего первенства! Тем и будет интересен сей чемпионат.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 4 ноября 2018, 23:14

      Ну как обошла? Только по разнице забитых и пропущенных мячей? Уверяю, что это ненадолго

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