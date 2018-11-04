Бундеслига. «Боруссия» М разгромила «Фортуну» и обошла «Баварию» в таблице

«Боруссия» М обыграла «Фортуну» в матче 10-го тура Бундеслиги со счетом 3:0. Дубль оформил полузащитник Торган Азар.

«Боруссия» набрала 20 очков и поднялась на вторую строчку в таблице. «Бавария» с тем же количеством очков опустилась на третье место. «Фортуна» с 5-ю очками идет на 17-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур

Боруссия – Фортуна – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Азар (с пенальти), 48; 2:0 – Хофманн, 67; 3:0 – Азар, 82.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги