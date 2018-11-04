Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Петкович, Попов и Луис Адриано – в составе «Спартака» на матч с «Уралом». Глушаков остался в запасе

    «Спартак» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Петкович, Ташаев, Попов, Зобнин, Игнатов, Луис Адриано.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Бавин, Бумаль, Эль Кабир, Панюков, Ильин.

    Встреча «Спартак» – «Урал» состоится на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2018 17:51
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 21:43

      С составом напутал Рианчо.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый 4 ноября 2018, 20:55

      Кто нажал минус 1 попрошу извиниться

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый 4 ноября 2018, 20:53

      Прогноз оправдался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +491

      arrivalgist 4 ноября 2018, 19:58

      Спартак как всегда косячит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый 4 ноября 2018, 18:57

      1 : 3 или 1 : 2

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 ноября 2018, 18:50

      пять туфта ну ё моё

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 4 ноября 2018, 18:45

      Удачи Уралу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      johnny983 4 ноября 2018, 18:36

      Чет мудрит Рауль с составом.
      Петкович, Комбаров, Кутеп, - вот это, мля, выбор обороны!
      Ханни,Мельга,Еременко - опять в запасе!
      Стратег покруче Македонского))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +222

      johnny983 > sssrspartak 4 ноября 2018, 19:49

      Отсюда и летим 0-1 после первого тайма.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 4 ноября 2018, 18:34

      рассказова вместо петковича, мельгареху вместо комбаровича

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 4 ноября 2018, 18:33

      ** пойми че, веселье ожидается!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 