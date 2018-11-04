Петкович, Попов и Луис Адриано – в составе «Спартака» на матч с «Уралом». Глушаков остался в запасе

«Спартак» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Петкович, Ташаев, Попов, Зобнин, Игнатов, Луис Адриано.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Бавин, Бумаль, Эль Кабир, Панюков, Ильин.

Встреча «Спартак» – «Урал» состоится на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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