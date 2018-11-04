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    «Барселона» включила Месси в заявку на матч против «Интера»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси полетит с командой на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».

    Аргентинец включен в заявку с пометкой «без медицинского допуска». Это означает, что он, с большой долей вероятности, не попадет в состав на встречу.

    Форвард получил перелом лучевой кости правой руки 20 октября в игре девятого тура Примеры с «Севильей» (4:2).

    Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Яспер Силлессен, Иньяки Пенья.

    Защитники: Нельсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Чуми Брандарис.

    Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Денис Суарес, Артур, Рафинья, Серхи Роберто, Артуро Видаль, Карлес Аленья, Филиппе Коутиньо.

    Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усмане Дембеле, Малком, Мунир Эль-Хаддади.

    Матч «Интер» – «Барселона» состоится в Милане во вторник, 6 ноября.

    Источник: ФК «Барселона»

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    04.11.2018 17:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 ноября 2018, 17:48

      теперь у интера еще меньше шансов стало !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93

      Aaisberg 4 ноября 2018, 17:46

      Заявка - это еще не готовность играть 90 минут...

      1
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    • ...
      Рейтинг: -32

      rogonovdima 4 ноября 2018, 17:44

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog

      -2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > rogonovdima 4 ноября 2018, 17:48

      а ты слышал что ты до л бо *****?

      -1
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      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 4 ноября 2018, 17:14

      не интересен гном ни кому
      дниища аргентинская
      король бетисов и осасун

      -3
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > МЯСНОЙ Я 4 ноября 2018, 17:49

      ну я помню как он уничтожал твой милан в лч)))) хахаххаа ! сначало думай глорик прежде чем ахинею писать !

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