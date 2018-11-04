«Барселона» включила Месси в заявку на матч против «Интера»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси полетит с командой на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».

Аргентинец включен в заявку с пометкой «без медицинского допуска». Это означает, что он, с большой долей вероятности, не попадет в состав на встречу.

Форвард получил перелом лучевой кости правой руки 20 октября в игре девятого тура Примеры с «Севильей» (4:2).

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Яспер Силлессен, Иньяки Пенья.

Защитники: Нельсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Чуми Брандарис.

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Денис Суарес, Артур, Рафинья, Серхи Роберто, Артуро Видаль, Карлес Аленья, Филиппе Коутиньо.

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усмане Дембеле, Малком, Мунир Эль-Хаддади.

Матч «Интер» – «Барселона» состоится в Милане во вторник, 6 ноября.