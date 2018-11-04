В этом сезоне «Зенит» в Санкт-Петербурге победил всех, кроме «Спартака»  

«Зенит» обыграл «Ахмат» (1:0) во встрече 13-го тура РПЛ.

Эта победа стала для петербуржцев девятой в нынешнем сезоне на своем поле во всех турнирах. Пять раз «Зенит» переигрывал своих соперников в Премьер-лиге, дважды – в квалификации Лиги Европы и еще два раза – в групповом раунде европейского турнира.

Единственный клуб, который «Зениту» не удалось победить на «Санкт-Петербурге», – это «Спартак»: в шестом туре РПЛ команды сыграли вничью 0:0.