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    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В этом сезоне «Зенит» в Санкт-Петербурге победил всех, кроме «Спартака»  

    «Зенит» обыграл «Ахмат» (1:0) во встрече 13-го тура РПЛ.

    Эта победа стала для петербуржцев девятой в нынешнем сезоне на своем поле во всех турнирах. Пять раз «Зенит» переигрывал своих соперников в Премьер-лиге, дважды – в квалификации Лиги Европы и еще два раза – в групповом раунде европейского турнира.

    Единственный клуб, который «Зениту» не удалось победить на «Санкт-Петербурге», – это «Спартак»: в шестом туре РПЛ команды сыграли вничью 0:0.

    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2018 16:50
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 ноября 2018, 20:03

      Кроме «Спартака» потому, что судил недосудья Москалев.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 ноября 2018, 19:55

      Зенит - чемпион!

      1
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      Рейтинг: +11352

      knikos > prezent2017 4 ноября 2018, 20:22

      Рано ещё , рано ! Но пальцы держим !

      0
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 4 ноября 2018, 19:01

      Хотел выразить слова благодарности Чернову, парень хорошо вписался , пока что показывает неплохой футбол, не переставай работать и будешь расти !

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Zubo 4 ноября 2018, 19:56

      Молодых наигрывать надо, сами не наиграются. Хотя какой Чернов молодой, в самом соку.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4095

      Kollljan 4 ноября 2018, 18:52

      В Москве рвать его будем.

      3
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 4 ноября 2018, 18:50

      Ну так Спартак чемпион!

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL > Опорник84 5 ноября 2018, 01:10

      Проигрывать если только)))

      0
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      Рейтинг: -32

      rogonovdima 4 ноября 2018, 17:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/nefedov

      -8
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      ...
      Рейтинг: +4305

      Zubo > rogonovdima 4 ноября 2018, 19:03

      ушёл бы ты отсюда ради бога

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 4 ноября 2018, 17:33

      баклажаны при судья миллера и выигрывают только

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4095

      Kollljan > МЯСНОЙ Я 4 ноября 2018, 18:44

      Обоснуй.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4305

      Zubo > МЯСНОЙ Я 4 ноября 2018, 19:05

      он не может обосновать, там такая жирная подножка была на большом экране что что-то говорить просто высмеют, да и Паредеса удалили, так же свой судья всегда делает , удаляет "своих" игроков

      9
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 17:24

      Судя по лайкам, я попал в точку, беситесь дальше.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 17:47

      Я-тоже?(
      Тогда не буду утруждать...

      2
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 18:06

      Т.е. если я сейчас напишу "Спартак г*вно", и меня заминусуют,то я попал прям в точку?)))
      Ох уж эта детсадовская логика обиженок

      6
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY > GoldPlayFIFARus9 4 ноября 2018, 18:12

      На что здесь обижаться-то? И причём здесь Спартак? Странная у тебя логика. Ты вот заминусовал меня раз 18 за последние 10 мин, это что???...

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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 18:34

      Это то,что я не согласен с твоей точкой зрения, в частности где ты просто на просто пытаешься унизить клуб, за который я болею,при чём безо всяких каких бы то ни было фактов, по типу "купили" и т.п...
      А Спартак тут при том,что это зеркальный пример твоей логики,где ты утверждаешь,что ставят тебе "лайки" (дизлайки) что означает что ты попал прямо в точку

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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY > GoldPlayFIFARus9 4 ноября 2018, 18:48

      детский сад, хурярь дальше

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      Рейтинг: +4305

      Zubo > DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 19:21

      да чё нам бесится ты сам подумай : все матчи за счёт коррупционной составляющей ? Хоть бы один поставил нам в заслугу , ты просто фыркаешь и всё. .....слушай дерьмократ, либерда старая ( или ты бол ? вы сейчас обьединились ... ), хватит на Зенитовской ветке гадить

      6
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      Рейтинг: +4305

      Zubo > DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 19:24

      Да ты за Манчестер Сити болеешь, уж не в мелкобритании ли ты , да скорей всего, хомяк конкретный значит, бол туда не поедет и за Манчестер Сити болеть не будет

      5
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 4 ноября 2018, 17:12

      Спартак в этом сезоне сам себя победил - мало ни кому не показалось, то ли еще будет, обычно самое смешное в цирке после антракта.)))

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      Рейтинг: +422

      TRELL > Боцман59rus 5 ноября 2018, 01:12

      Это точно! Рад,настоящий Спартак скоро вернется. Место своё законное уже занял)))

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 4 ноября 2018, 16:57

      ОУКБ

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