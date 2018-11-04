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    Ари и Вандерсон – в атаке у «Краснодара», Шомуродов и Сигурдарсон сыграют впереди у «Ростова»

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 13-го тура РПЛ.

    «Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Шомуродов, Щадин, Сигурдарсон.

    Встреча «Краснодар» – «Ростов» состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 16:00 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    04.11.2018 15:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -32

      rogonovdima 4 ноября 2018, 17:46

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://tok.pw/nefedov

      -1
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 4 ноября 2018, 16:35

      ПОБЕДУ КРАСНОДАРУ!!!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 ноября 2018, 16:25

      Пусть будет результативная ничья...

      0
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      Рейтинг: +7944

      BarStep 4 ноября 2018, 16:14

      Думаю, что Краснодар поставит на место выскочку Карпина и К...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 > BarStep 4 ноября 2018, 17:24

      Выскочка твой глупый коментарий без повода!

      1
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 4 ноября 2018, 16:04

      Просто ОБЯЗАНЫ обе команды показать ФУТБОЛ, а не "Хутбольчик", который в основном видим в РФПЛ!

      0
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 4 ноября 2018, 15:54

      интересный будет футбол!жаль только Ростов будет вымотан после кубковой игры с газовой комфоркой!

      1
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