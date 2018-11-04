Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://tok.pw/nefedov
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 13-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Шомуродов, Щадин, Сигурдарсон.
Встреча «Краснодар» – «Ростов» состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 16:00 по московскому времени.
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