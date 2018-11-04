Ари и Вандерсон – в атаке у «Краснодара», Шомуродов и Сигурдарсон сыграют впереди у «Ростова»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 13-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Шомуродов, Щадин, Сигурдарсон.

Встреча «Краснодар» – «Ростов» состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 16:00 по московскому времени.

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