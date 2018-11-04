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    Гулиев: «Между Карпиным и Каррерой очень большое различие. С Георгичем часто разговариваем»

    Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев рассказал об отличиях в общении с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и тренером ростовчан Валерием Карпиным.

    – Вы рассказывали, что Каррера с вами совсем не разговаривал. Как с этим у Карпина?

    – С Георгичем полностью наоборот. Очень большое различие, часто разговариваем. Он по-свойски относится, и ты не чувствуешь себя зажатым. Лично мне очень легко с ним находить общий язык. Даже если что-то получилось не так, меня поймут, мне поверят.

    Гулиев перешел из «Спартака» в «Ростов» на постоянной основе в июле этого года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2018 14:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +881

      sined1951 4 ноября 2018, 23:54

      Суть не в разговорах. Просто игрок должен чувствовать себя нужным. Мне Гулиев в последнее время очень нравится. Есть и техника, и удар, и скорость, и старание. Он выглядит посильнее спартаковцев Тимофеева, Игнатова и Ломовицкого. Как-бы Спартаку в ближайшее время не пришлось пожалеть, что расстались с таким игроком.

      1
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 > sined1951 5 ноября 2018, 13:52

      Где то с месяц назад, писали, что Спартак хочет обратно выкупить трансфер Гулиева. Значит уже пожалели

      0
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      Рейтинг: -32

      rogonovdima 4 ноября 2018, 17:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://tok.pw/nefedov

      -4
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 ноября 2018, 16:26

      Дело футболеров - играть, а не пи .... ть

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 ноября 2018, 15:31

      Для чего такие вопросы??? Всё пытаетесь войну выиграть? Так вы её уже давно проиграли.
      Аяз, Каррера с тобой разговаривал, но ты по итальянски не понимаешь.)))

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 4 ноября 2018, 15:20

      А как Гулиев будет разговаривать с Каррерой, который не знает русского языка???
      Это беда иностранцев.

      2
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      Рейтинг: +9164

      vm777 4 ноября 2018, 14:51

      Так в Спартаке ты и игроком резерва не был. А в Ростове игрок основы. Логично это.

      2
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 14:43

      Существенное различие.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 ноября 2018, 14:32

      Интересно, а часто работодатель общается с рабочими ? Особенно если работодатель директор какого то треста, а ты простой работяга в каком нибудь СМУ ? Карера работает с основой, а ты в дубле.Кстати именно при Каррере молодёжь стала летать на все предсезонки с основой и не только летать, но и получать место в основе.Гулиев не плохой молодой игрок, но в Спартаке он был на десятых ролях, а в Ростове фактически в основе.Естественно общения в основе будет всегда больше, чем в дубле.Особенно если вы выступаете в разных городах.

      9
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > Мары 4 ноября 2018, 14:44

      Хорошо написал!но я все равно не понимаю такие истории когда футболисты рассказывают что главный тренер не говорил с ними за какой то промежуток времени ни разу(год-два не важно!) по мне так....Если пришел руководить командой,найди время поговорить с каждым!!!без исключения!!!узнай что за человек.что он хочет от профессии,где он себя видит,как хочет проявить себя!
      Поэтому "Команда" и называется"Команда"
      Это не завод где 300 человек рабочих и тебе впринципе нет смысла с ними говорить,их мотивация это жалкая зарплата!

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      Рейтинг: +9164

      vm777 > Vlad_Tverskoy 4 ноября 2018, 14:53

      Так Гулиев в Спартаке не был игроком первой команды. Один раз был на сборах с первой командой и потом в аренду уехал.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Vlad_Tverskoy 4 ноября 2018, 15:29

      Посмотри фильм "Гол" (кажется). Там наглядно показано кто и с кем разговаривает.
      Если ты во второй команде, то главный даже может о тебе не знать, пока тренер дубля не представит ему.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Vlad_Tverskoy 4 ноября 2018, 16:21

      Влад, при Массимо сложилась удивительная ситуация.Тренер главной команды частенько приезжал на домашние матчи дубля и Спартака 2.Опять же не забывай,он не носитель русского языка, поэтому определённые трудности в общении были наверняка.Тем более, что переводчик по контракту не обязан за ним ходить по пятам.По крайней мере посещать игры второй команды и дубля.Ведь до Массимо мало кто так интересовался подростающим поколением.

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > Мары 4 ноября 2018, 16:23

      не поспоришь с тобой!хорошо сказал
      все по делу!
      а языковой барьер конечно очень мешает

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