Гулиев: «Между Карпиным и Каррерой очень большое различие. С Георгичем часто разговариваем»

Суть не в разговорах. Просто игрок должен чувствовать себя нужным. Мне Гулиев в последнее время очень нравится. Есть и техника, и удар, и скорость, и старание. Он выглядит посильнее спартаковцев Тимофеева, Игнатова и Ломовицкого. Как-бы Спартаку в ближайшее время не пришлось пожалеть, что расстались с таким игроком.
Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев рассказал об отличиях в общении с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и тренером ростовчан Валерием Карпиным.
– Вы рассказывали, что Каррера с вами совсем не разговаривал. Как с этим у Карпина?
– С Георгичем полностью наоборот. Очень большое различие, часто разговариваем. Он по-свойски относится, и ты не чувствуешь себя зажатым. Лично мне очень легко с ним находить общий язык. Даже если что-то получилось не так, меня поймут, мне поверят.
Гулиев перешел из «Спартака» в «Ростов» на постоянной основе в июле этого года.