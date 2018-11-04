Гулиев: «Между Карпиным и Каррерой очень большое различие. С Георгичем часто разговариваем»

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев рассказал об отличиях в общении с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и тренером ростовчан Валерием Карпиным.

– Вы рассказывали, что Каррера с вами совсем не разговаривал. Как с этим у Карпина?

– С Георгичем полностью наоборот. Очень большое различие, часто разговариваем. Он по-свойски относится, и ты не чувствуешь себя зажатым. Лично мне очень легко с ним находить общий язык. Даже если что-то получилось не так, меня поймут, мне поверят.

Гулиев перешел из «Спартака» в «Ростов» на постоянной основе в июле этого года.