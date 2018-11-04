Дзюба выйдет в нападении у «Зенита», Митришев сыграет впереди у «Ахмата»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ахмата» на игру 13-го тура РПЛ.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Кузяев, Паредес, Мак, Маркизио, Шатов, Дзюба.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Раванелли, Исмаэл, Думбия, Митришев.

Встреча «Зенит» – «Ахмат» состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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