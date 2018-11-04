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    Дзюба выйдет в нападении у «Зенита», Митришев сыграет впереди у «Ахмата»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ахмата» на игру 13-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Кузяев, Паредес, Мак, Маркизио, Шатов, Дзюба.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Раванелли, Исмаэл, Думбия, Митришев.

    Встреча «Зенит» – «Ахмат» состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: РПЛ

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    04.11.2018 12:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2410

      baden69 4 ноября 2018, 14:39

      Надо выигрывать и, как минимум, сохранять отрыв от преследователей.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 ноября 2018, 13:41

      Нормуль!

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 ноября 2018, 13:15

      Состав внушает оптимизм -- но думаю без замен не обойдётся !!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 ноября 2018, 12:59

      С одним Дзюбой впереди будет трудновато, надо будет потом выпускать Дриусси вместо Шатова.

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      Рейтинг: +718

      ДВС > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 13:28

      Дриусси был удалён с Динамой. Теперь Шатов должен реабилитироваться за пассивность в прошлой игре. Иначе даже не знаю кем заменить.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ДВС 4 ноября 2018, 14:57

      Спасибо. Как-то выскочило, что он с Динамо именно был удалён. Всё равно полагаю, что Шатова Семак заменить должен. Раздражает своей игрой и действиями, как и Гена комментарием. Одно путает Шатова с Маком. Никак, блин, не усвоить, что они в этом матче на разных флангах играют. Шатов слева, а Мак справа. "Зенит" в этом сезоне во втором тайме всегда прибавляет и выглядит лучше, надеюсь, эта игра не станет исключением.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ДВС 4 ноября 2018, 15:21

      Сбил ты меня, и я турами обсчитался. ))) Дриусси пропустил игру с "КС" после Динамо, а сегодня должен сыграть. Ему видно после игры с "Ростовом" на Кубок Семак дал отдохнуть от основы. 8 играть с "Бордо" и он там тоже будет нужен, как и 11 с ЦСКА.

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