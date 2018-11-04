Солари начал карьеру в «Реале» с двух «сухих» побед. Это лучший дебют в клубе за последний 61 год

В матче 11-го тура Примеры «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» победил «Вальядолид» (2:0).

Эта игра стала для исполняющего обязанности главного тренера мадридского клуба Сантьяго Солари второй. Ранее в Кубке Испании сливочные победили «Мелилью» (4:0).

Аргентинец начал работу в клубе с двух «сухих» побед. По информации ESPN, это лучший тренерский дебют в «Реале» за последний 61 год.

Ранее это удавалось Луису Карнильи в 1957 году.