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    Солари начал карьеру в «Реале» с двух «сухих» побед. Это лучший дебют в клубе за последний 61 год

    В матче 11-го тура Примеры «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» победил «Вальядолид» (2:0).

    Эта игра стала для исполняющего обязанности главного тренера мадридского клуба Сантьяго Солари второй. Ранее в Кубке Испании сливочные победили «Мелилью» (4:0).

    Аргентинец начал работу в клубе с двух «сухих» побед. По информации ESPN, это лучший тренерский дебют в «Реале» за последний 61 год.

    Ранее это удавалось Луису Карнильи в 1957 году.

    Источник: ESPN

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    04.11.2018 08:17
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев 5 ноября 2018, 00:46

      Посмотрим, что будет в дальнейшем. Но Реал, явно переживает тяжелые времена.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 16:18

      Побеждать надо более статусных соперников.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Norton FC 4 ноября 2018, 12:24

      Легенда клуба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      isco2307 4 ноября 2018, 12:14

      суперники були реальними "топами"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12484

      DeStar 4 ноября 2018, 11:57

      бред. Сельту разгромят - тогда и скажут " Норм", а будет ничья стопудова .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 4 ноября 2018, 11:45

      Вот и кончилась сказка ЦСКА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 4 ноября 2018, 11:03

      мы привыкли что в реале все лучшие футболисты мира, но сейчас это не так за долгие годы

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 4 ноября 2018, 10:54

      в следующем туре Реал играет с Сельтой в Виго вот и посмотрим на что способен новый тренер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 4 ноября 2018, 10:50

      Придти в РЕАЛ. Обыграть две команды уровня ФНЛ (Не в обиду ФНЛ) Это конечно крутое достижение.

      2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > krg-kz 4 ноября 2018, 10:52

      это не в обиду ФНЛ это уровень нашей РПЛ особенно в этом сезоне,если эти лиги объединить то не поймёшь где кто

      1
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      ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz > Garrincha58 4 ноября 2018, 10:55

      Согласен. Особенно после Кубка России не опытный болельщик и не разберет что круче ФНЛ или РПЛ

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 4 ноября 2018, 10:43

      найдут нового коуча

      0
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