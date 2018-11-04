Бабаев: «Ницца» и «Уотфорд» интересуются Чаловым? Неудивительно, но официальных предложений ЦСКА не получал»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес «Ниццы» и «Уотфорда» к нападающему Федору Чалову.

– Писали про то, что «Ницца» и «Уотфорд» хотят Чалова.

– Тоже слышал об этом из прессы. Не удивлен, что Федей интересуются команды из Европы, но официального предложения мы не получали.

Агент: «Чалов очень интересен «Ницце». Французы готовы предложить намного больше «Уотфорда»