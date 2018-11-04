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    Бабаев: «Ницца» и «Уотфорд» интересуются Чаловым? Неудивительно, но официальных предложений ЦСКА не получал»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес «Ниццы» и «Уотфорда» к нападающему Федору Чалову.

    – Писали про то, что «Ницца» и «Уотфорд» хотят Чалова.

    – Тоже слышал об этом из прессы. Не удивлен, что Федей интересуются команды из Европы, но официального предложения мы не получали.

    Агент: «Чалов очень интересен «Ницце». Французы готовы предложить намного больше «Уотфорда»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2018 08:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 ноября 2018, 11:48

      Нет никаких предложений и нечего обсуждать интересы других команд. Ф.Чалов
      сейчас нужен ПФК ЦСКА, а наберется опыта и мастерства, заматереит, вот тогда
      и возможны переговоры, да и цена будет другой.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 ноября 2018, 10:51

      Чалову ещё здесь играть и играть, набираясь опыта и мастерства. Когда есть заинтересованность в игроке, то предложения будут, а пока слухи да и только.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 ноября 2018, 10:36

      Головина вам мало???

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Агасфер 4 ноября 2018, 11:49

      Нормально.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 ноября 2018, 09:21

      И так играть некому! Пусть за ЦСКА ещё результативно поиграет!

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 ноября 2018, 09:05

      Рано Феде за бугор!

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