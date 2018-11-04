Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фонсека – о победе над киевским «Динамо»: «Когда мы забили в добавленное время, мне было очень сладко»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал победу в матче 14 тура УПЛ против киевского «Динамо» (2:1). Дончане забили решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.

    «Момент, когда Виктор Коваленко забил гол на последних минутах, был очень сладким, так как у соперника не оставалось времени, чтобы отыграться. Мы играли до самого конца.

    Знали, что нам нужно быть внимательными в обороне. «Динамо» искало победу, что открыло нам свободные зоны. Мы верили в победу до самого конца и в итоге победили», – приводит слова португальца сайт телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2».

    «Шахтер» лидирует в турнире с семиочковым отрывом.

    Источник: Сайт телеканалов «Футбол 1», «Футбол 2»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2018 01:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 