Фонсека – о победе над киевским «Динамо»: «Когда мы забили в добавленное время, мне было очень сладко»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал победу в матче 14 тура УПЛ против киевского «Динамо» (2:1). Дончане забили решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.

«Момент, когда Виктор Коваленко забил гол на последних минутах, был очень сладким, так как у соперника не оставалось времени, чтобы отыграться. Мы играли до самого конца.

Знали, что нам нужно быть внимательными в обороне. «Динамо» искало победу, что открыло нам свободные зоны. Мы верили в победу до самого конца и в итоге победили», – приводит слова португальца сайт телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2».

«Шахтер» лидирует в турнире с семиочковым отрывом.