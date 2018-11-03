Хеведес: «Локомотиву» не везет в Лиге чемпионов. Играем хорошо, а получаем ноль очков»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поговорил о текущей форме команды. Москвичи одержали в РПЛ пять побед подряд.

«Да. Мы в хорошей форме. Выиграли пять матчей подряд! Мы в отличном настроении. Матч с «Порту» очень важный. Думаю, нам немного не везет в Лиге чемпионов – хорошо играем, заслуживаем большего, а получаем в итоге 0 очков.

У нас огромное желание изменить расклады в группе, в игре с «Порту» мы выложимся по полной программе. Надеюсь, у нас получится завоевать три очка», – сказал немец.

Игра в Португалии состоится 6 ноября.