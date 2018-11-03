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    Хеведес: «Локомотиву» не везет в Лиге чемпионов. Играем хорошо, а получаем ноль очков»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поговорил о текущей форме команды. Москвичи одержали в РПЛ пять побед подряд.

    «Да. Мы в хорошей форме. Выиграли пять матчей подряд! Мы в отличном настроении. Матч с «Порту» очень важный. Думаю, нам немного не везет в Лиге чемпионов – хорошо играем, заслуживаем большего, а получаем в итоге 0 очков.

    У нас огромное желание изменить расклады в группе, в игре с «Порту» мы выложимся по полной программе. Надеюсь, у нас получится завоевать три очка», – сказал немец.

    Игра в Португалии состоится 6 ноября.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    03.11.2018 23:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 ноября 2018, 00:50

      В ЛЧ судьи Локам не подсуживают как сегодня.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 3 ноября 2018, 23:45

      все хорошо, а очков ноль

      0
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